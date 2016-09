Projekt Runder Teppich

Selbsthilfegruppe für Frauen aller Kulturen

Kreis Lippe (la). Krea­tiv sind die Frauen des Run­den Tep­pichs vom In­te­gra­ti­ons­zen­trum (KI) des Krei­ses Lippe und ha­ben das jetzt auch der Öf­fent­lich­keit ge­zeigt. Beim Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­fest in Leo­polds­höhe und dem Fa­mi­li­en­fest an den Ex­t­ern­stei­nen ha­ben Grup­pen­lei­te­rin­nen des Pro­jekts ge­mein­sam mit Mar­git Mo­nika Hahn vom KI Dinge vor­ge­stellt, die sie im Rah­men des Run­den Tep­pichs an­fer­ti­gen.

Das Pro­jekt ist eine pro­fes­sio­nell ge­lei­tete Selbst­hil­fe­gruppe für Frauen al­ler Al­ters­grup­pen und Kul­tu­ren. Auf­gabe des Run­den Tep­pichs ist es, ein An­ge­bot zu schaf­fen und zu er­hal­ten, mit dem durch Selbs­t­re­fle­xion, In­for­ma­ti­ons­aus­tausch und Wei­ter­bil­dung die ge­sell­schaft­li­che Par­ti­zi­pa­tion von Fa­mi­lien ge­för­dert wird. In den Tref­fen wer­den bei­spiels­weise Er­zie­hungs- oder Ge­sund­heits­fra­gen dis­ku­tiert oder The­men wie Vor­sor­ge, Frei­zeit­ge­stal­tung, Be­rufs­ori­en­tie­rung und Wei­ter­bil­dung be­spro­chen. Darü­ber hin­aus ha­ben die Frauen die Mög­lich­keit, ihre Fähig­kei­ten in al­lem Be­rei­chern aus­zu­pro­bie­ren und neue krea­tive Ideen vom Klei­der­de­si­gnen bis zum Pup­pen­bau um­zu­set­zen. Ganz neu im Pro­gramm sind ab Herbst die The­men Me­diener­zie­hung, bei dem vor al­lem Müt­ter an­ge­spro­chen wer­den, so­wie der Um­gang mit Mob­bing und Kon­flikt­si­tua­tio­nen bei Kin­dern und Ju­gend­li­chen. Und im zwei­ten The­men­block geht es dar­um, wie wir un­sere Kin­der er­zie­hen, da­mit sie sich ge­gen Mob­bing und in Kon­flikt­si­tua­tio­nen selbst be­haup­ten kön­nen? Ter­mine wer­den im Vor­feld in der Presse be­kannt ge­ge­ben. Wer wei­tere In­for­ma­tio­nen zu den viel­fäl­ti­gen An­ge­bo­ten des Run­den Tep­pichs er­hal­ten möch­te, kann sich an Mar­git Mo­nika Hahn per E-Mail "­mar­git.hahn@­kreis-lip­pe.­de" oder un­ter der Ruf­num­mer 05231 (623720) wen­den.

vom 28.09.2016 | Ausgabe-Nr. 39A

Drucken | Versenden