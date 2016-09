Hermännchen spricht "Lippisch Platt"

Neues Sonderheft der Comicreihe für Drittklässler

Det­mold (hö). Was ein "Klümp­chen" oder eine "Lipp­ske Ana­nas" sind, er­fah­ren lip­pi­sche Grund­schü­ler in ei­nem neuen Co­micbüch­lein der Reihe "Her­männ­chen un­ter­wegs in Lip­pe". Die­ses Mal be­kom­men die jun­gen Le­ser das Lip­pisch Platt vor­ge­stellt. Die ers­ten Ex­em­plare be­ka­men kürz­lich Dritt­kläss­ler der Det­mol­der Weerth-Schule ü­ber­reicht.

Im Rah­men ih­res Hei­mat­kun­de­un­ter­richts wird den Schü­lern so auf kind­ge­rechte Weise auch Lippe als Hei­mat näher ge­bracht. In Zu­sam­men­ar­beit mit dem Kreis Lip­pe, dem Lip­pi­schen Hei­mat­bund und dem Lan­des­ver­band Lippe hatte der Ku­rier-Ver­lag mit Zeich­nun­gen von Mark Schä­fer­jo­hann das Thema "Lip­pisch Plat­t" in ei­ner für Kin­der in­ter­essan­ten Ge­schichte zu­sam­men­ge­stellt. Ü­ber­reicht be­ka­men die Schü­ler die Hefte von Fried­rich Bra­ke­mei­er, Vor­sit­zen­der des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des. Auf dem Wo­chen­markt in der Det­mol­der In­nen­stadt be­ga­ben sich die Grund­schü­ler auf die Spu­ren von "Her­männ­chen". Denn in der neuen Bil­der­ge­schichte geht der Sohn des "Her­mann" eben­falls auf dem Det­mol­der Markt ein­kau­fen. Und zwar auf Lip­pisch Platt. Da­bei wird schnell klar, was al­les pas­sie­ren kann, wenn man eine Spra­che nicht ver­steht. Dann ist man schnell auf dem falschen "Pat­t" und fühlt sich "ram­dö­sig". Manch ei­ner geht so­gar daran "inne Dut­ten". Ne­ben Hei­mat­kunde macht die Ge­schichte so auch deut­lich, wie wich­tig Spra­che für die In­te­gra­tion ist. "Das Lip­pisch Platt ist Teil un­se­rer lip­pi­schen Kul­tur: Des­halb ist es so wert­voll, dass das Her­männ­chen in die­sem Jahr nicht nur Lügde be­sucht hat, son­dern die Kin­der und auch die El­tern und Groß­el­tern ein­lädt, mit ihm zu­sam­men un­se­ren lip­pi­schen Dia­lekt zu ent­de­cken", sagte Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Das Heft er­scheint er­gän­zend zu der Aus­gabe "Lügde – Stadt der Os­terrä­der" und rich­tet sich erst­mals vor al­lem an neu­gie­rige Dritt­kläss­ler. Die bis­he­ri­gen Aus­ga­ben wur­den kos­ten­los vom Kreis Lippe an die lip­pi­schen Erst­kläss­ler ver­teilt und auch die Son­der-Aus­gabe "Lip­pisch Plat­t" ging kos­ten­los an alle Dritt­kläss­ler im Kreis­ge­biet. Das neue "Her­männ­chen"-Heft gibt es außer­dem ab so­fort für 2,50 Euro an ver­schie­de­nen tou­ris­ti­schen Sta­tio­nen in Lippe – bei­spiels­weise im Lip­pi­schen Lan­des­mu­se­um, dem In­fo­zen­trum Ex­t­ern­steine und an der Tou­rist-Info am Her­manns­denk­mal, beim Lip­pi­schen Hei­mat­bund und im Buch­han­del.

vom 28.09.2016 | Ausgabe-Nr. 39A

