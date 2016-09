Grüne Damen auf der Insel Juist

Woche der Besinnung und Erholung für Ehrenamtliche

Kreis Lip­pe. 17 eh­ren­amt­li­che Mit­ar­bei­te­rin­nen der Ö­ku­me­ni­schen Kran­ken­haus- und Al­ten­heim-Hilfe (Ö­KAH), bes­ser be­kannt als "­Grüne Da­men", ver­brach­ten in Be­glei­tung von Pfar­rer Gün­ter Puz­berg eine "Wo­che der Be­sin­nung" auf der wun­der­schö­nen Nord­see-In­sel Juist. Im dor­ti­gen "In­sel­hos­pi­z", ei­ner Ta­gungs- und Frei­zeit­stätte der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, er­hol­ten sie sich vom All­tags-Stress und er­hiel­ten neue Im­pulse für ih­ren Dienst an kran­ken und al­ten Men­schen und ihr per­sön­li­ches Le­ben. In­ter­essante Kurz­re­fe­ra­te, leb­hafte Dis­kus­si­ons­run­den, krea­tive Be­schäf­ti­gun­gen und Bi­be­l­ar­bei­ten dienten der Fort­bil­dung, die ge­mein­sa­men Mahl­zei­ten, per­sön­li­chen Ge­spräche und fröh­li­che Un­ter­neh­mun­gen wie eine Fahrt im Pfer­de­wa­gen ver­tief­ten das Ge­mein­schafts-Emp­fin­den und die ent­span­nende Ruhe der au­to­freien In­sel, nur un­ter­bro­chen vom rhyth­mi­schen Pfer­de­ge­trap­pel der Plan­wa­gen, trug zur kör­per­li­chen und geis­ti­gen Er­ho­lung bei, so dass die Da­men mit neuer Kraft und Mo­ti­va­tion den Dienst in den Kli­ni­ken und Se­nio­ren­hei­men auf­neh­men kön­nen.

Es wer­den noch hilfs­be­rei­te, kon­takt­freu­dige und ge­dul­dige Mit­ar­bei­ter ge­sucht, die einen Vor­mit­tag pro Wo­che an­de­ren Men­schen schen­ken möch­ten. Wer In­ter­esse an die­sem Eh­ren­amt hat, er­hält nähere Aus­künft bei Dr. An­ge­lika Hirsch, Vor­sit­zende Trä­ger­kreis Ö­KAH, Te­le­fon 05231/87149 oder 0173 5141158.

vom 28.09.2016 | Ausgabe-Nr. 39A

