Erntedankfest auf dem Hof

Kreis Lip­pe/Leo­polds­höhe . Zu ei­nem Hof-Ern­te­dank­got­tes­dienst la­den der West­fä­lisch-Lip­pi­sche Land­wirt­schafts­ver­band (W­L­V), der WLV-Orts­ver­band Teu­to­burg, die evan­ge­lisch-re­for­mierte Kir­chen­ge­meinde Leo­polds­höhe und die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che am Sonn­tag, 2. Ok­to­ber, um 15 Uhr auf den Hof Meier zu Döl­dis­sen in Leo­polds­höhe-Bech­ter­dis­sen ein (Döl­dis­ser Bruch 15/Park­plätze sind vor­han­den). Die Pre­digt im Got­tes­dienst hält Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends. Der Prä­si­dent des West­fä­lisch-Lip­pi­schen Land­wirt­schafts­ver­ban­des (W­LV) Jo­han­nes Röring wird in ei­nem Jah­res­rück­blick auf Ent­wick­lun­gen und ak­tu­elle Her­aus­for­de­run­gen in der Land­wirt­schaft ein­ge­hen. Mu­si­ka­lisch wird der Got­tes­dienst mit­ge­stal­tet vom Po­sau­nen­chor Wül­fer-Heip­ke. Par­al­lel zum Got­tes­dienst fin­det auf dem Hof ein Kin­der­got­tes­dienst statt. Im An­schluss la­den die Teu­to­bur­ger Land­frauen zu ei­nem Kaf­fee­trin­ken ein.

vom 28.09.2016 | Ausgabe-Nr. 39A

