Jahrzehntelanges Engagement für die Natur

Bundesverdienstorden für den Detmolder Hans-Dieter Wiesemann

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Durch sein lan­ges En­ga­ge­ment, vor al­lem im Na­tur- und Um­welt­schutz, hat Hans-Die­ter Wie­se­mann an­er­ken­nens­werte Ver­dienste er­wor­ben. Im Rah­men ei­ner Fei­er­stunde nahm der Det­mol­der des­halb jetzt das Ver­dienst­kreuz am Bande des Ver­dienstor­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land aus den Hän­den von Land­rat Dr. Axel Leh­mann ent­ge­gen. "Ü­ber Jahr­zehnte ha­ben Sie sich für Er­hal­tung der wert­vol­len Kul­tur­land­schaft im Kreis Lippe ein­ge­setzt. Ihr En­ga­ge­ment für Lippe ist vor­bild­lich", so Leh­mann in sei­ner Rede ü­ber den Wür­den­trä­ger.

Seit 1983 en­ga­giert sich Hans-Die­ter Wie­se­mann im Na­tur­schutz­bund Deutsch­land (NA­BU). Dort baute er die Ar­beits­gruppe Det­mold im NABU Kreis­ver­band Lippe e.V. auf, die er bis 2012 auch lei­te­te. In die­ser Zeit hat er sich stark für die Ent­wick­lung ei­nes ört­li­chen Bio­top­ver­bund­sys­tems im Det­mol­der Stadt­ge­biet ein­ge­setzt. Bei den da­mit ver­bun­de­nen ar­beits­in­ten­si­ven Pro­jek­ten er­folgte so­wohl die fach­li­che als auch die or­ga­ni­sa­to­ri­sche Be­treu­ung die­ser Maß­nah­men durch Hans-Die­ter Wie­se­mann. In zahl­rei­chen Ex­kur­sio­nen und Vor­trä­gen hat der Or­den­strä­ger zu­dem für den Na­tur­schutz ge­wor­ben und ü­ber ö­ko­lo­gi­sche Zu­sam­men­hänge in­for­miert. 1998 hatte er dann die Idee, den da­mals leer­ste­hen­den "Rolf­schen Hof" im Det­mol­der Orts­teil Ber­le­beck in­klu­sive 15 Hektar Lie­gen­schaf­ten zu ei­ner Um­welt­bil­dungs­stätte um­zu­bau­en. Das von ihm ent­wi­ckelte Kon­zept für die­ses Vor­ha­ben ü­ber­zeugte die auf Na­tur- und Land­schafts­schutz aus­ge­rich­tete "­Staff-Stif­tung" in Lem­go, die sich be­reit er­klär­te, die Hof­an­lage und das Gelände zu er­wer­ben und dem NABU für den Um­bau zur Um­welt­bil­dungs­stätte zu ü­ber­las­sen. Hans-Die­ter Wie­se­mann hat darü­ber hin­aus einen Groß­teil der fi­nan­zi­el­len Mit­tel ein­ge­wor­ben. Dank sei­nes un­er­müd­li­chen Ein­sat­zes konnte der "Rolf­sche Hof" im Jahr 2005 eröff­net wer­den. Die Um­welt­bil­dungs­stätte hat sich zu ei­nem be­lieb­ten Lern­stand­ort ent­wi­ckelt und wird jähr­lich von rund 3.000 Kin­dern, Ju­gend­li­chen und Er­wach­se­nen be­sucht. Von 1990 bis 2014 gehörte Wie­se­mann außer­dem dem Vor­stand des NABU Kreis­ver­ban­des Lippe an. Als Ver­tre­ter des­sen wurde er 1985 in den Bei­rat der un­te­ren Land­schafts­behörde des Krei­ses Lippe ge­wählt. Na­hezu drei Jahr­zehnte hat er sich so­wohl im Bei­rat als auch in di­ver­sen Ar­beits­grup­pen in ho­hem Maße für die Be­lange des Na­tur- und Land­schafts­schut­zes en­ga­giert. Dies ist umso be­mer­kens­wer­ter, da er sein um­fang­rei­ches En­ga­ge­ment zeit­weise ne­ben sei­ner be­ruf­li­chen Tätig­keit so­wie sei­nem Fa­mi­li­en­le­ben leis­te­te. Von 1994 bis 2006 war Hans-Die­ter Wie­se­mann zu­dem Mit­glied des Land­schafts­bei­ra­tes bei der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold als höhere Land­schafts­behör­de. An­fang der 1990er Jahre be­gann er dann zu­sätz­lich sein En­ga­ge­ment in der Orts­gruppe Det­mold des Bun­des für Um­welt und Na­tur­schutz Deutsch­land e.V. (BUND) und hat im Jahr 2009 das Amt des stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den ü­ber­nom­men. Darü­ber hin­aus ist er lang­jäh­ri­ges Mit­glied im Na­tur­wis­sen­schaft­li­chen und His­to­ri­schen Ver­ein (N­HV) für das Land Lip­pe, im För­der­ver­ein Na­tio­nal­park Senne und im Na­tur­wis­sen­schaft­li­chen Ver­ein für Bie­le­feld und Um­ge­bung. Na­hezu seine ge­samte Frei­zeit hat der 73-Jäh­rige eh­ren­amt­lich dem Na­tur- und Um­welt­schutz ge­wid­met. Die Pro­jekte der NABU-Ar­beits­gruppe Det­mold wur­den mehr­fach mit dem Um­welt­preis der Stadt Det­mold aus­ge­zeich­net. Hans-Die­ter Wie­se­mann er­hielt zu­dem auch per­sön­lich den Um­welt­preis für sei­nen na­tur­na­hen Vor­gar­ten.

vom 28.09.2016 | Ausgabe-Nr. 39A

Drucken | Versenden