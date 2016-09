"Himmel und Erde" im Ziegeleimuseum

Regionalmarkt lockt mit Informationen und buntem Programm

Lage (n­r). Ein Wo­chen­ende ge­spickt mit In­for­ma­tio­nen, fa­mi­li­en­freund­li­chem Pro­gramm und je­der Menge re­gio­na­ler Be­son­der­hei­ten soll es wer­den. Un­ter dem Motto "Him­mel und Er­de" ver­an­stal­ten das LWL- Zie­ge­lei­mu­seum Lage und der Na­tur­park Teu­to­bur­ger Wald/Eg­ge­ge­birge einen ge­mein­sa­men Re­gio­nal­markt in La­ge. Da­bei ste­hen Äp­fel und Kar­tof­feln be­son­ders im Mit­tel­punkt, wenn der Markt am Sams­tag und Sonn­tag seine Tore öff­net.

Die Be­su­cher kön­nen ein bun­tes Pro­gramm aus In­for­ma­tion und Un­ter­hal­tung er­war­ten, das für die ganze Fa­mi­lie aus­ge­legt ist. Während der Kar­tof­fel­sonn­tag schon seit Jah­ren ein fes­ter Be­stand­teil im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der des LWL-Zie­ge­lei­mu­se­ums ist, wird mit dem Ap­fel­fest am Sams­tag das Pro­gramm er­wei­tert. Eine Kom­bi­na­tion die den Ti­tel des Re­gio­nal­mark­tes lie­fert: "Him­mel und Er­de", so wie das tra­di­tio­nelle Ge­richt aus Kar­tof­fel­brei und Ap­fel­mus. Beide Tage wer­den ganz im Zei­chen von Re­gio­na­lität ste­hen. "Wir möch­ten mit ei­nem Er­zeu­ger-Markt den Schwer­punkt auf die re­gio­na­len Pro­dukte le­gen und den Be­su­chern die Mög­lich­keit ge­ben, sich ü­ber die zahl­rei­chen Mög­lich­kei­ten in der di­rek­ten Um­ge­bung zu in­for­mie­ren", er­klärt Bir­git Hüb­ner, Ge­schäfts­füh­re­rin des Na­tur­parks. Gleich­zei­tig ist der Re­gio­nal­markt auch die Ab­schluss­ver­an­stal­tung des För­der­pro­jek­tes "Re­gio­nale Pro­duk­te? Re­gio­nale Iden­ti­tät?" des Na­tur­parks. Be­su­cher er­war­ten zwi­schen 10 und 18 Uhr so­wohl am Sams­tag als auch am Sonn­tag zahl­rei­che Info- und Ak­ti­ons­stän­de. Am Sams­tag gibt es zu­dem die Ge­le­gen­heit, mit ei­ner mo­bi­len Saft­presse vor Ort die Äp­fel aus dem ei­ge­nen Gar­ten zu pres­sen. Dies setzt eine vor­he­rige An­mel­dung un­ter der Te­le­fon­num­mer (05232) 94900 vor­aus. Der Po­mo­loge Hans Joa­chim Ban­nier be­stimmt auf Wunsch auch die ei­gene Ap­fel­sor­te. Wich­tig ist hier­bei, dass In­ter­es­sierte hierzu drei ge­sunde Äp­fel mit­brin­gen müs­sen. Des Wei­te­ren steht eine Aus­stel­lung mit ü­ber 100 Ap­fel­sor­ten zum Be­gut­ach­ten be­reit. Rund um die tolle Knolle geht es am Sonn­tag. Kar­tof­fel­bau­ern aus der Re­gion zei­gen, dass außer "­Lin­da" und "­Sieg­lin­de" eine un­ge­ahnte Viel­falt im Bo­den schlum­mern kann. Schme­cken kann der Be­su­cher das auch: ver­schie­dene Kar­tof­fel­s­pe­zia­litäten, die im Mu­se­ums­café zu­be­rei­tet wer­den und das tra­di­tio­nelle La­ger­feuer mit Back­kar­tof­feln und Stock­brot la­den zum Schlem­men ein. "­So­wohl das Zie­ge­lei­mu­seum als auch der Na­tur­park ste­hen ge­mein­sam für die Re­gion, für die Men­schen und für die Na­tur", ist Land­rat Dr. Axel Leh­mann ü­ber­zeugt. "Da­her ist es für beide In­sti­tu­tio­nen eine her­vor­ra­gende Mög­lich­keit, sich mit ei­ner ge­mein­sa­men Ver­an­stal­tung ei­nem brei­ten Pu­bli­kum zu prä­sen­tie­ren." In­for­ma­tio­nen gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.na­tur­park-teu­to­bur­ger­wald.de und "ww­w.lw­l.or­g/­in­dus­trie­mu­se­um/­stand­orte/­zie­ge­lei­mu­seum-­la­ge".

