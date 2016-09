Electronic Circus Music Festival

Musikmesse mit Rahmenprogramm im Sommertheater

Det­mold (la). Die neunte Auf­lage des Elec­tro­nic Cir­cus Mu­sic Fes­ti­vals wird am Sams­tag, 1. Ok­to­ber, im Som­mer­thea­ter zu Gast sein. Das Fes­ti­val ist we­gen sei­ner stim­mungs­vol­len At­mo­s­phäre wie ge­schaf­fen für di­rekte Kon­takte zwi­schen auf­tre­ten­den Künst­lern, zahl­rei­chen ge­la­de­nen Mu­si­kern und dem Pu­bli­kum. Es wird wie­der Ü­ber­ra­schun­gen im Rah­men­pro­gramm ge­ben. Wie ge­wohnt gibt es viele Stände von EM-Künst­lern so­wie von großen und klei­ne­ren EM-La­beln so­wie von In­stru­men­ten-Her­stel­lern. Das ab­wechs­lungs­rei­che Pro­gramm vol­ler mu­si­ka­li­scher Viel­falt und Fas­zi­na­tion sollte sich kein Fan der elek­tro­ni­schen Mu­sik ent­ge­hen las­sen.

Head­li­ner ist der Künst­ler Hans-Joa­chim Ro­e­de­li­us, der Ende der 60er-Jahre den Un­der­ground­club Zo­diak Free Arts Lab in Ber­lin grün­dete und maß­geb­lich an der auf­kom­men­den elek­tro­ni­schen Mu­sik­szene mit­wirk­te. Er ist be­kannt als Mit­be­grün­der der so­ge­nann­ten Krau­t­rock-Bands "Clus­ter" und "Har­mo­nia" so­wie des Am­bient-Jazz-Trios "Aqua­rel­lo". Seine Kol­la­bo­ra­tio­nen mit vie­len zeit­genös­si­schen Künst­lern wei­sen auf sein un­glaub­li­ches mu­si­ka­li­sches Schaf­fen mit mehr als 200 Ver­öf­fent­li­chun­gen hin. Fer­ner betätigt er sich auch als Schrift­stel­ler/­Poet und im Be­reich bil­den­der Kunst als Fo­to­graf und Fil­mer. Auch Ge­dichte wer­den von Ro­e­de­lius zu sei­ner me­lo­di­schen Kla­vier­mu­sik vor­ge­tra­gen. Ul­rich Schnauss ist Mu­si­ker und gleich­sam be­kann­ter Mu­sik­pro­du­zent. Seine ein­neh­mende und fes­selnde Mu­sik liegt zwi­schen Am­bient, Elec­tro­ni­ca, Shoe­ga­zing und In­die­tro­nic. Seine Kon­zerte wer­den von be­ein­dru­cken­den Vi­suals be­glei­tet. Er ist eben­falls be­kannt ge­wor­den durch seine hoch ge­lob­ten Re­mixe ei­ni­ger der be­kann­tes­ten Künst­ler der Ge­gen­wart wie "­De­pe­che Mo­de", "­Sia", "­Pet Shop Boys", "­Cold­play" und "­Mo­jave 3", um nur ei­nige zu nen­nen. Seit 2014 ist Ul­rich Schnauss Mit­glied bei "Tan­ge­rine Dre­am". Die bel­gi­sche For­ma­tion Me­tro­land ist durch starke An­lei­hen an deut­sche EM Pio­niere be­ein­flusst (Kraft­werk) und wird durch elek­tro­ni­sche Land­schaf­ten mit au­then­tisch war­men Se­quen­zen, mit Ro­bo­ter-Ge­sang be­glei­tet von ana­lo­gen Drum-Ma­chi­nes führen. Diese fan­tas­ti­sche Mu­sik wird un­ter­malt mit atem­be­rau­ben­den Vi­suals und Ani­ma­tio­nen. BAR (Band am Rhein) aus Düs­sel­dorf be­steht aus den Mu­si­kern Lu­cas Croon (Sta­bil Eli­te) und Chris­tina Irr­gang, die in ih­ren Kom­po­si­tio­nen an Pre­fab Sp­rout, Dream Aca­de­my, Pro­pa­ganda (ins­be­son­dere der Ge­sang von Chris­tina) und Bryan Ferry er­in­nern. Ihre Mu­sik vol­ler Lei­den­schaft, Ro­man­tik, pul­sie­ren­dem Bass, äs­the­ti­schen Beats und Klang­col­la­gen ist un­ge­wöhn­lich und ü­beraus fas­zi­nie­rend. Als Ope­ner wird Fry­de­ryk Jona auf­tre­ten. Der di­plo­mierte Or­che­s­ter­mu­si­ker aus Mainz er­in­nert in sei­nen Kom­po­si­tio­nen an die Ber­li­ner Schule um Klaus Schulze mit wohl­tu­en­den Me­lo­dien, me­lan­cho­li­schem Am­bient, Sa­xo­phon­klän­gen und Se­quen­zer­rhyth­men und wird nach die­sem Auf­tritt ganz si­cher kein Ge­heim­tipp mehr blei­ben! Der Ein­tritt be­trägt an der Ta­ges­kasse 39,50 Euro und im Vor­ver­kauf 35 Euro (per E-Mail an "vv­k@e­lec­tro­nic-cir­cus.­net". Ein­lass ist ab 13 Uhr, Ende der Ver­an­stal­tung zirka 23.45 Uhr. Hans-Joa­chim Ro­e­de­li­us. Fo­to: pri­vat

vom 24.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38B

Drucken | Versenden