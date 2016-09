Mit 12 lippischen Motiven durch 2017

Lippischer Heimatbund präsentiert seinen neuen Wandkalender

Kreis Lip­pe. Der Lip­pi­sche Hei­mat­bund hat für das Jahr 2017 wie­der einen Wand­ka­len­der mit Fo­to­gra­fien von Falko Sie­ker her­aus­ge­bracht. Sie zei­gen 12 lip­pi­sche Mo­ti­ve: den Kur­park Bad Sal­zu­flen, die 1000-jäh­rige Linde in El­brin­xen (Lüg­de), das Gut Her­ber­hau­sen (Det­mol­d), den Hei­mat­hof Leo­polds­höhe, die Alte Schule Ra­waule in Hil­len­trup (Dören­trup), die Nähr­mühle Kem­pen (Horn-Bad Mein­ber­g/­Veldrom), die Dü­nen­land­schaft (Au­gust­dor­f), Gren­zei­che Du­den­hau­sen (Barn­trup), Hin­ter­höfe der Mit­tel­straße (Lem­go), Schwa­len­berg (Schie­der-Schwa­len­ber­g), den Markt­platz Lage und das Rat­haus Blom­berg. Den Ti­tel schmückt die Orts­mitte Hei­li­gen­kir­chen. Der Mo­nats­ka­len­der in der Größe von 42 x 30 Zen­ti­me­ter ist ab so­fort für 14,80 Euro im Buch­han­del und beim Lip­pi­schen Hei­mat­bund zu er­wer­ben. Mit­glie­der des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des er­hal­ten den Ka­len­der zum Son­der­preis von 12,50 Euro im "Hei­mat­la­den" im Kreis­haus, Ebene 5, Zim­mer 509. Die­ser ist mon­tags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr und mitt­wochs und don­ners­tags von 9 bis 12 Uhr geöff­net. Te­le­fo­nisch zu er­rei­chen ist der "Hei­mat­la­den" un­ter der Ruf­num­mer (05231) 627911. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es auch auf "ww­w.lip­pi­scher-hei­mat­bun­d.­de".

vom 24.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38B

