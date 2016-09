Therapie der besonderen Art

Zimmertheater feiert mit "Der Neurosen-Kavalier" Premiere

Det­mold (b­c). Was mag pas­sie­ren, wenn man einen Ga­no­ven mit Herz und ge­wal­ti­ges Schlitz­ohr in eine psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Pra­xis ein­schleust und auf die Pa­ti­en­ten los­lässt? Die Au­to­ren Gun­ther Beth und Alan Cooper ha­ben dar­auf eine ebenso amüsante wie ü­ber­ra­schende Ant­wort.

Der Psy­cho­loge Pro­fes­sor Dr. Otto (Bern­hard Stae­r­cke) fährt zu ei­nem Kon­gress. Für die Zeit sei­ner Ab­we­sen­heit hat er Dr. de Witt als Ver­tre­tung für seine Pra­xis be­stellt. Aber keine Angst, denn jetzt kommt Fe­lix Boll­mann (Tho­mas Knapp­mann) ins Spiel, der kurz zu­vor im Eil­tempo als Weih­nachts­mann ver­klei­det die Haupt­kasse des Kauf­hau­ses Kar­stadt ge­knackt hat. Auf der Flucht vor der Po­li­zei lan­det er zu­fäl­lig in der Pra­xis des Pro­fes­sors, wo die Sprech­stun­den­hilfe Frau En­gel (An­nette Müns­ter­mann) schon sehnsüch­tig auf die Ver­tre­tung war­tet - und ehe "­Bol­li" sich ver­sieht, fin­det er sich im weißen Kit­tel wie­der und steht der ers­ten Pa­ti­en­tin ge­genü­ber. Eins muss man Bolli las­sen: Zuhören kann der falsche Weih­nachts­mann, der nun als falscher Psy­cho­the­ra­peut ein­fach drauf­los the­ra­piert. Und in un­se­rer stress­ge­plag­ten Zeit, in der die Men­schen gern an­ein­an­der vor­bei re­den, ist das schon mal die halbe Mie­te. Den Rest be­sorgt er mit Witz, Spon­ta­nität und der Heil­kraft der Mit­mensch­lich­keit. Und so läuft sein Gast­spiel wie ge­schmiert. Ob es nun die Schrift­stel­le­rin Clau­dia Car­rera (Su­sanne Meindl) ist, die dank sei­ner Hilfe end­lich ih­ren Va­ter­kom­plex ü­ber­win­det oder der ver­schro­bene Fi­nanz­be­amte Jür­gen Ap­pel­hans (B­jörn Schul­ze), der sich ein­bil­det El­vis Pres­ley zu sein. Der an­geb­li­che Dr. de Witt er­weist sich als Na­tur­ta­lent und the­ra­piert sie alle er­folg­reich. Eine Pa­ti­en­tin noch - und dann hätte er es ge­schafft. Aber zu sei­ner Ver­blüf­fung, wird ihm mit der ebenso ka­pri­ziö­sen wie lus­ti­gen Witwe Bast aus­ge­rech­net eine Klep­to­ma­nin vor­ge­stellt. Die­ses gleich­ge­sinnte Klas­se­weib bringt es tatsäch­lich fer­tig, nicht nur die Ta­sche mit der Kauf­h­aus­beute zu klau­en, son­dern auch gleich noch sein Herz. Auch der echte Dr. de Witt (Rein­hard Mi­cheel)) trifft noch in der Pra­xis ein und – man höre und staune - ver­liebt sich so­fort in Fräu­lein En­gel. Es gibt noch ei­nige Ver­wir­run­gen und einen Ro­sen­strauß, dann fin­den die zwei zu­sam­men. Und selbst Kom­missar Mai­wald (Mi­chael Voig­t), der den die­bi­schen Weih­nachts­mann nicht zu fas­sen kriegt und da­durch leicht de­pres­siv in der Pra­xis auf­taucht, kann von Na­tur­ta­lent "­Bol­li" ge­heilt wer­den. "­Der Neu­ro­sen­ka­va­lier" ist ein Ge­nuss, eine Ver­führung mit Wort­witz und Mit­wir­ken­den, die schlicht­weg Freude be­rei­ten - eine ge­lun­gene In­sze­nie­rung des Zim­mer­thea­ter Det­mold un­ter der Re­gie von Bern­hard Stae­r­cke. ­Mit spie­le­ri­schem Kön­nen, Text­si­cher­heit brachte das acht­köp­fige Laien-En­sem­ble die Komö­die auf die Büh­ne. Für ei­nige Schau­spie­ler war es das erste Mal. Auch sie meis­ter­ten ihre Auf­gabe mit Bra­vour. Die Be­su­cher er­leb­ten in hei­te­rer At­mo­s­phäre einen köst­li­chen Thea­ter­abend und be­dank­ten sich mit lang an­hal­ten­dem Ap­plaus. Von Sep­tem­ber 2016 bis April 2017 ist diese Komö­die je­den Mitt­woch – außer in den Schul­fe­rien – um 20 Uhr im Grabbe-Gym­na­sium (Ein­gang Ge­org-Weerth-Straße) zu se­hen. Kar­ten zum Preis von 10 Euro sind bei der Tou­ris­ten-In­for­ma­tion am Markt­platz in Det­mold zu er­hal­ten.

vom 24.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38B

Drucken | Versenden