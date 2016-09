Auf dem Weg in die Zukunft

Kreis Lip­pe/Blom­berg. Alle in­ter­es­sier­ten Ge­mein­de­mit­glie­der sind zur ers­ten Auf­takt­ver­an­stal­tung im Zu­kunfts­pro­zess der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che am Mon­tag, 26. Sep­tem­ber, um 19.30 Uhr in die Schießhalle Blom­berg (Al­ter Dresch­platz) ein­ge­la­den. Im Mit­tel­punkt steht das Thema "Kir­che in Lippe – auf dem Weg bis 2030". Die sie­ben Mit­glie­der des Lan­des­kir­chen­ra­tes wol­len mit Ge­mein­de­mit­glie­dern un­ter an­de­rem darü­ber ins Ge­spräch kom­men, wel­che Ver­än­de­run­gen wich­tig sein wer­den, um auch in Zu­kunft ein le­ben­di­ges Mit­ein­an­der zu ge­währ­leis­ten. Zwei wei­tere Auf­takt­ver­an­stal­tun­gen fol­gen am Mitt­wo­ch, 2. No­vem­ber, um 19.30 Uhr im Ge­mein­de­haus der evan­ge­lisch-lu­the­ri­schen Kir­chen­ge­meinde Hid­de­sen so­wie am Frei­tag, 11. No­vem­ber, um 19.30 Uhr im Ge­mein­de­haus der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­meinde Schöt­mar.

vom 24.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38B

