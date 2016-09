Kann Trauerredner ein Traumberuf sein?

LA sprach mit Trauerrednerin Marlin Kollenda, die ihre Aufgabe als Berufung empfindet

Det­mold. Um die be­ruf­li­che Zu­kunft, Wunsch­be­rufe und Per­spek­ti­ven ging es im Sep­tem­ber bei der Messe Be­rufe Li­ve. Nicht im­mer fin­det man sei­nen Traum­job auf An­hieb. Manch­mal be­darf es auch Um­wege oder (tra­gi­scher) Zu­fäl­le, um seine Be­ru­fung zu fin­den. Auf der Liste der Traum­be­rufe ran­giert der "­Trau­er­red­ner" si­cher nicht im obe­ren Feld. Für Mar­lin Kol­lenda (54) aus Det­mold ist das al­ler­dings an­ders. Sie hat darin ihre Be­ru­fung ge­fun­den. Als freie Trau­er­red­ne­rin hält sie bei Trau­er­fei­ern die Rede und trägt, als re­nom­mierte Sän­ge­rin, auch Lie­der vor. Un­sere Re­dak­tion sprach mit Mar­lin Kol­len­da, wel­che Wege sie zu ih­rem heu­ti­gen Be­ruf ge­führt ha­ben.

? Wie ka­men Sie zu die­sem Be­ruf Durch eine ei­gene Er­fah­rung. Als mein Part­ner vor ü­ber zehn Jah­ren starb, bot der Be­stat­ter mir einen Frei­red­ner an, der haupt­säch­lich Goe­the und Schil­ler vor­trug. Ich habe nichts ge­gen Goe­the und Schil­ler, aber in ei­nem sol­chen Mo­ment möchte ich et­was an­de­res hören, als die An­ein­an­der­rei­hung klu­ger Zi­ta­te. Außer­dem ge­stehe ich, dass ich es da­mals vom Grund­satz her fast für eine ge­wisse An­maßung hielt, dass ein Frem­der et­was ü­ber den von mir ge­lieb­ten Mann sa­gen woll­te. Darum habe ich die Rede dann - in mei­ner Not - selbst ge­hal­ten. So fing es an. ? Was hat Sie be­wo­gen, auch bei an­de­ren Trau­er­fei­ern zu spre­chen Ich wollte nicht, dass Freunde viel­leicht die­selbe Er­fah­rung ma­chen müs­sen und bot mich an. Da­nach habe ich im­mer häu­fi­ger Re­den ge­hal­ten und ge­merkt, dass das meine wahre Be­ru­fung und Le­bens­auf­gabe ist. ? Wie kann Trau­er­red­ner eine Be­ru­fung sein und wie be­rei­ten Sie sich auf eine Rede vor Das hängt mit mei­nem Vor­le­ben zu­sam­men. Ich bin Sän­ge­rin und, wie man so schön sagt, "­be­kannt aus Funk und TV". Aber der Bei­fall eu­pho­ri­sierte mich nicht. Ich war wei­ter­hin auf der Su­che. Wenn ich heute auf ei­ner Trau­er­feier sin­ge, dann gibt es kei­nen Bei­fall – aber er fehlt mir eben auch nicht. Ich weiß, dass ich nir­gendwo an­ders sin­gen soll­te. Wenn ich nach ei­ner Trau­er­feier heim­ge­he, habe ich in mir das Ge­fühl stil­len Glücks. Es ist für mich kein "­Job" son­dern eine Auf­ga­be. Denn mit der Er­in­ne­rung an die Trau­er­feier müs­sen die Hin­ter­blie­be­nen ein Le­ben lang zu­recht kom­men. Da­mit die Feier lie­be­voll und wert­schät­zend ver­läuft, nehme ich mir sehr viel Zeit für das Trau­er­ge­spräch. ? Wie lange dau­ert ein Trau­er­ge­spräch Meis­tens gut zwei Stun­den. Es kommt aber auch mal vor, dass es meh­rere Stun­den dau­ert, denn es geht nicht nur um In­for­ma­tio­nen für mich. Dort wird auch Trau­er­ar­beit ge­leis­tet. Oft ist die­ses Vor­ge­spräch und die Feier der letzte Mo­ment, um alte Ver­let­zun­gen zu hei­len. Wenn das ge­lingt, macht mich das demütig und ich bin sehr dank­bar, dass ich diese Ar­beit ma­chen darf. ? Was qua­li­fi­ziert sie zur Trau­er­red­ne­rin Eine große Em­pa­thie­fähig­keit. ? Was wün­schen sich An­gehö­rige von der Trau­er­feier Sie wün­schen sich eine in­di­vi­du­el­le, per­sön­li­che Fei­er. Der üb­li­che Ab­lauf ist nor­ma­ler­weise noch so wie vor hun­dert Jah­ren, doch das genügt heute nicht mehr. ? Wie wich­tig ist die Vita des Ver­stor­be­nen in ei­ner Trau­er­rede Die Vita gehört natür­lich auch da­zu. Es geht aber mehr dar­um, wer ge­gan­gen ist. Was hat die­sen Men­schen aus­ge­macht? Wel­che Werte hatte er? Was hat er hin­ter­las­sen – nicht ma­te­ri­ell son­dern ide­el? Man nimmt ihn men­tal noch ein­mal ganz fest in die Arme und sagt: "Du darfst jetzt ge­hen." Dann kann man los­las­sen - in Lie­be. Los­las­sen ist ein Weg. Ich sorge dafür, dass die ers­ten Schritte auf die­sem Weg mit ei­nem gu­ten Ge­fühl ge­gan­gen wer­den kön­nen. ? Wie geht man mit sehr tra­gi­schen Fäl­len um – müs­sen Sie dann nicht selbst mit Trä­nen kämp­fen Ich will in die­sem Mo­ment nur die­nen und habe das Ge­fühl, ich stehe dann un­ter ei­nem be­son­de­ren Schutz. Dann er­reicht mich nichts. Wenn ich hin­ter­her al­lein im Auto sit­ze, sieht das schon an­ders aus­... ? Was gibt Ih­nen die Kraft für die­sen Be­ruf Ohne mei­nen Glau­ben könnte ich diese Ar­beit gar nicht ma­chen. Aber ich missio­niere nicht. Der Glaube ist mei­ner Mei­nung nach reine Pri­vat­an­ge­le­gen­heit. Aber eins fällt mir im­mer wie­der auf: Ob­wohl sie einen Frei­red­ner möch­ten, wün­schen sich fast alle meine Kun­den zum Schluss das Va­ter un­ser. Ich richte mich da aber grundsätz­lich völ­lig nach den Wün­schen der Hin­ter­blie­be­nen. Es muss zum Ver­stor­be­nen pas­sen und auch zu ih­nen. Denn sie neh­men Ab­schied – da­bei soll man die ei­gene Wahr­heit le­ben und nichts an­de­res, nur weil es viel­leicht so üb­lich ist.

vom 24.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38B

