Auf dem Weg bis 2030

Landeskirche holt sich Unterstützung für Zukunftsprozess

Kreis Lip­pe. Un­ter dem Motto "Kir­che in Lippe − auf dem Weg bis 2030" hat die Lan­des­syn­ode der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che im Som­mer 2016 einen Dis­kus­si­ons­pro­zess auf den Weg ge­bracht. Im Mit­tel­punkt steht die Fra­ge, wie die Lan­des­kirc he auf­ge­stellt sein muss, um auch in Zu­kunft ihre Auf­ga­ben gut er­fül­len zu kön­nen. Um die Per­spek­tive von außen mit ein­zu­be­zie­hen, sind jetzt zwei ex­terne Be­ob­ach­ter und Kom­men­ta­to­ren be­ru­fen wor­den: Pro­fes­sor Ger­hard Weg­ner (61), Lei­ter des So­zi­al­wis­sen­schaft­li­chen In­sti­tuts (SI) der Evan­ge­li­schen Kir­che in Deutsch­land (EK­D), und Tho­mas Be­grich (66), von 2003 bis 2016 Lei­ter der Fi­nanz­ab­tei­lung der EKD. Beide wer­den eh­ren­amt­lich tätig sein. Im Zu­kunfts­pro­zess der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che sol­len bis 2018 zehn The­men­be­rei­che – un­ter an­de­rem die Theo­lo­gi­sche Grund­le­gung, die Per­so­nal­ent­wick­lung der Ge­mein­de­pfarr­stel­len, die Fi­nan­z­ent­wick­lung, die lan­des­kirch­li­che Ver­wal­tung, der Weg der Ge­mein­den im de­mo­gra­phi­schen Wan­del oder auch die ü­ber­ge­meind­li­chen Dienste wie Ö­ku­me­ne, Kir­che und Schu­le, Be­ra­tung, Dia­ko­nie, Kir­chen­mu­sik – dis­ku­tiert wer­den.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Pro­fes­sor Ger­hard Weg­ner und Tho­mas Be­grich zwei aus­ge­wie­sene Fach­leute als ex­terne Pro­zess­be­glei­ter ge­win­nen konn­ten", so Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends. Stu­dien des So­zi­al­wis­sen­schaft­li­chen In­sti­tuts der EKD, die für den Pro­zess re­le­vant sein kön­nen, sind zum Bei­spiel: "­Po­ten­ziale vor Ort − Ers­tes Kir­chen­ge­mein­de­ba­ro­me­ter" (2015), die Un­ter­su­chun­gen zu Kir­chen­vor­stands­wah­len und zur Be­deu­tung des Pfarr­hau­ses oder auch das ak­tu­elle SI-Leit­pro­jekt "Kir­che und Zi­vil­ge­sell­schaft − Der Bei­trag von Kir­che vor Ort zur So­zi­al­rau­m­ent­wick­lung".

vom 24.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38B

