Opulentes Barock, opulente Bilder

Oerlinghauser Malerin Karin Stengel stellt ihre Werke aus

Oer­ling­hau­sen/­Det­mold (k­d). Welch eine Pracht! Kräf­ti­ges Gelb, Rot und so­gar Gold do­mi­nie­ren die Bil­der von Ka­rin Sten­gel. Mit dem Ti­tel "­Zeit­frag­men­te" zeigt die Oer­ling­hau­ser Ma­le­rin ge­gen­wär­tig eine Aus­wahl im Som­mer­thea­ter Det­mold (Neu­stadt 24).

Es seien die Kom­po­si­tio­nen Ge­org Fried­rich Hän­dels ge­we­sen, be­rich­tete die Künst­le­rin, "­die ir­gend­wann nach Be­ar­bei­tung ver­lang­ten". In den Bil­dern spie­gelt sich jetzt die Opu­lenz der ba­ro­cken Mu­sik. Vor den blau getön­ten Wän­den im Foyer des Som­mer­thea­ters wir­ken die Far­ben noch hef­ti­ger. Für ihre Emp­fin­dun­gen beim Hören der mu­si­ka­li­schen Töne fand Ka­rin Sten­gel eine Ent­spre­chung aus Blut­rot, tie­fem Blau und glän­zen­dem Gold. Es han­delt sich um Mes­sing, so­ge­nann­tes Schlag­me­tall. "Um die ge­wal­tige Fülle und glanz­volle Pracht die­ser Mu­sik aus­zu­drü­cken, war auch eine ganz an­dere Ar­beits­weise er­for­der­lich", be­rich­tete die Künst­le­rin. Das Schlag­me­tall trug sie hauch­dünn auf, zum Teil sind die Col­la­gen kom­plett mit dem Mes­sing un­ter­legt. Dann legte sie la­sie­rende Far­ben auf, schliff oder kratzte sie wie­der ab, legte er­neut gol­dene Blätt­chen auf und malte noch ein­mal. Das Gold weckt un­wei­ger­lich As­so­zia­tio­nen an Reich­tum, Macht, Ver­schwen­dung, De­ka­denz, aber auch an Un­ver­gäng­lich­keit und Ewig­keit. Auch Men­schen sind auf den Bil­dern zu er­ken­nen, sie tau­chen je­doch nur als Sil­hou­et­ten auf. Es scheint, als be­träten sie Boote oder als stün­den sie auf der Bühne ei­nes Thea­ters. Es könnte sich auch um ver­sun­kene Städte han­deln, die nie­mals exis­tier­ten, oder alte Kul­tu­ren, von de­nen nur Bruchstü­cke sicht­bar sind, sin­niert Ka­rin Sten­gel. Von der Far­ben­pracht zeigte sich auch Iris Witt vom Som­mer­thea­ter ü­ber­wäl­tigt. Sie fühlte sich je­doch we­ni­ger an Hän­del er­in­nert als viel­mehr an einen an­de­ren Kom­po­nis­ten, sagte sie in ih­ren ein­führen­den Wor­ten. "Ein Werk wie ‚Das Fest‘ ver­bin­det sich für mich mit der Mu­sik Ri­chard Wag­ner­s." Bei die­sem leuch­ten­den Bild mit meh­re­ren Fi­gu­ren im Vor­der­grund dränge sich eine As­so­zia­tion an den "Ring" ge­ra­dezu auf. Doch letzt­lich müss­ten die Be­trach­ter ihre ei­ge­nen Ein­drü­cke ge­win­nen. Dies ent­spricht auch der Ab­sicht von Ka­rin Sten­gel. "Es blei­ben of­fene Fra­gen, Frei­räume für Ge­dan­ken, In­ter­pre­ta­tio­nen und Deu­tun­gen", er­klärte sie. Als akus­ti­sches Pen­dant trug Sören Ma­lik von der Mu­sik­hoch­schule auf der Ma­rimba ein Me­nuett aus Hän­dels "­Feu­er­werks­mu­si­k" vor. Die Aus­stel­lung ist bis zum 8. Ok­to­ber 2016 von Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 9 und 13 Uhr, im Re­gel­fall auch am Nach­mit­tag so­wie eine Stunde vor Be­ginn der Ver­an­stal­tun­gen geöff­net.

vom 24.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38B

