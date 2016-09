Erfahren und Erhören

Touristiklinie jetzt mit Audio-Beiträgen

Kreis Lippe (la). Bus­fah­ren schont die Um­welt und die Ner­ven und macht jetzt noch mehr Spaß: Die KVG Lippe bie­tet auf der Tou­ris­ti­kli­nie 792 von Det­mold nach Bad Pyr­mont ab so­fort Au­dio-Bei­träge zu den an­ge­fah­re­nen Aus­flugs­zie­len an. Fahr­gäste er­fah­ren durch Poe­try-Slam­mer Marc Oli­ver Schus­ter, der den In­fos seine Stimme leiht, auf char­mante Art bei­spiels­weise ü­ber das Her­manns­denk­mal, die Ex­t­ern­steine oder den Schie­der­see.

"Es sind ins­ge­samt zehn Bei­träge zu lip­pi­schen Se­hens­wür­dig­kei­ten ent­lang der Tou­ris­ti­kli­nie ent­stan­den", er­klärt Achim Ober­wöhr­mei­er, Ge­schäfts­füh­rer der KVG Lippe und lobt die Zu­sam­men­ar­beit mit den lip­pi­schen Aus­flugs­zie­len und der Pe­ter-Glä­sel-Stif­tung. "­Die Idee hin­ter der Au­dio-Tour ist ganz sim­pel: Al­les was man braucht, ist ein Smart­phone und Kopf­hö­rer", er­klärt Emna Mou­meni von der Kom­mu­na­len Ver­kehrs­ge­sell­schaft Lip­pe. "Wir ha­ben uns für Marc Oli­ver Schus­ter ent­schie­den, weil er die In­for­ma­tio­nen auf un­ter­halt­same Art ver­mit­telt und es ein­fach Spaß macht, ihm zu­zuhören." Die Au­dio-Bei­träge kön­nen auf der Ho­me­page un­ter "ww­w.na­tur­park­bus.­de" ge­stre­amt bzw. di­rekt an­gehört wer­den, so dass man sich während der Bus­fahrt ü­ber die Aus­flugs­zie­le, die man be­su­chen möch­te, in­for­mie­ren kann. Lippe bie­tet eine Viel­zahl von Aus­flugs­mög­lich­kei­ten, die be­quem mit dem lip­pi­schen Bus- und Bahn­li­ni­en­netz - ins­be­son­dere mit der Tou­ris­ti­kli­nie 792 - er­reicht wer­den kön­nen. Diese ver­kehrt bis zum 01. No­vem­ber an Wo­chen­en­den und Fei­er­ta­gen stünd­lich zwi­schen Det­mold – Her­manns­denk­mal – Ex­t­ern­stei­nen – Schie­der­see und Bad Pyr­mont. Im mit­ge­führ­ten Fahr­radan­hän­ger kön­nen bis zu 20 Fahrrä­der mit­ge­nom­men wer­den. Für Fra­gen und wei­tere In­for­ma­tio­nen zu den Au­dio-Bei­trä­gen steht Emna Mou­meni von der KVG Lippe per E-Mail an "e.­mou­me­ni@­kreis-lip­pe.­de" oder un­ter der Ruf­num­mer 05231/627955 zur Ver­fü­gung.

vom 21.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38A

