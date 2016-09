Gottesdienst zur Vokation

Religionslehrer erhalten Urkunde über Unterrichtserlaubnis

Kreis Lip­pe. Acht Re­li­gi­ons­leh­re­rin­nen und ein -leh­rer ha­ben im fei­er­li­chen Vo­ka­ti­ons­got­tes­dienst in der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­che in Hid­de­sen die kirch­li­che Lehr­er­laub­nis zur Er­tei­lung Evan­ge­li­scher Re­li­gi­ons­lehre in der Schule er­hal­ten.

Eine Wo­che lang ha­ben sich die Päd­ago­gen im Lan­des­kir­chen­amt Det­mold mit An­dreas Matt­ke, Lan­des­pfar­rer für Kir­che und Schu­le, so­wie Pfar­rer i.R. Lo­thar Tecke­meyer ge­trof­fen und sich un­ter der Ü­ber­schrift "A­bra­ham, Sa­rah, Mo­ses ... und ich" mit bib­li­schen Per­so­nen als Dia­log­part­ner der ei­ge­nen Leh­rer­rolle be­fasst. Im Ge­spräch mit Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends lern­ten sie Struk­tur und Ge­schichte der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che ken­nen. Auf dem lip­pi­schen Pil­ger­weg er­ar­bei­te­ten sie sich kir­chen­päd­ago­gi­sche und per­for­ma­tive Zugänge für den Re­li­gi­ons­un­ter­richt. Die Leit­frage an al­len Ta­gen war "­Was ist ty­pisch evan­ge­lisch?" Außer­dem wurde der Vo­ka­ti­ons­got­tes­dienst vor­be­rei­tet. Nach der Pre­digt ü­ber die Be­ru­fung des Pe­trus, in der An­dreas Mattke auf Frus­tra­ti­ons­er­fah­run­gen durch Miss­er­folge ein­ging, die auch im Schulall­tag ge­gen­wär­tig sind, er­hiel­ten die Teil­neh­men­den der Vo­ka­tion den kirch­li­chen Se­gen und ihre Ur­kun­den von Kir­chen­rat To­bias Tre­se­ler.

