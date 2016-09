Alle haben profitiert

Bildungscamp des Kreissportbundes

Kreis Lip­pe. Dass Sport ver­bin­det, zeigt sich im Bil­dungs­camp des Kreiss­port­bun­des (KSB) ganz deut­lich. "14 junge Ge­flüch­tete aus al­ler Her­ren Län­der und 5 Ju­gend­li­che aus lip­pi­schen Sport­ver­ei­nen sind in un­se­rem Bil­dungs­camp da­bei ge­we­sen. Es ha­ben sich alle su­per ver­stan­den und viel von­ein­an­der ler­nen kön­nen", er­klärt Er­fin­der des Bil­dungs­camps und Rei­se­lei­ter Hol­ger Vet­ter stolz. Ü­ber neun Tage ha­ben die Ju­gend­li­chen ver­schie­dene Sport­ar­ten ken­nen­ler­nen kön­nen. Darü­ber hin­aus stand Golf und Ten­nis bei hie­si­gen Sport­ver­ei­nen auf dem Plan so­wie Geo­ca­ching, Fuß­ball, Klet­tern, Fit­ness, Ba­se­ball und viele wei­tere Spor­tak­ti­vitäten. Da­bei konn­ten die jun­gen Ge­flüch­te­ten viel ü­ber das Le­ben in Deutsch­land er­fah­ren, wie Spra­che, deut­sche Sport­kul­tur oder De­mo­kra­tie.

"Hier ha­ben alle von­ein­an­der pro­fi­tiert: Aus die­sem Grund hat der KSB nach der Frei­zeit Kon­takt zu lip­pi­schen Sport­ver­ei­nen auf­ge­nom­men, um die Ju­gend­li­chen in ei­nem die­ser Ver­eine un­ter­zu­brin­gen. So fin­den die jun­gen Ge­flüch­te­ten einen An­lauf­punkt und einen Halt in Lip­pe. Die Nach­hal­tig­keit des Bil­dungs­camps soll so ge­währ­leis­tet wer­den". er­klärt Wil­fried Star­ke.

vom 21.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38A

