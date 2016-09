Wer kennt diesen Mann?

Kreis Lippe / Blom­berg . Seit An­fang Juli die­ses Jah­res tritt auf Blom­ber­ger Spiel­plät­zen ein Mann auf, der sich Kin­dern nähert und sie auch in of­fen­sicht­lich se­xu­el­ler Ab­sicht berührt. Die Po­li­zei bit­tet um Mit­hilfe bei der Fahn­dung nach dem Tat­ver­däch­ti­gen. Der Un­be­kannte trat bis­lang ü­ber­wie­gend auf Spiel­plät­zen in der In­nen­stadt auf und näherte sich dort spie­len­den Kin­dern. Er sprach sie an und strei­chelte sie. Auf­merk­sa­men Zeu­gen ge­lang es ein Foto von ihm zu ma­chen, das die­sem Zeu­gen­auf­ruf auf der Grund­lage ei­nes rich­ter­li­chen Be­schlus­ses zur Öf­fent­lich­keits­fahn­dung bei­ge­fügt ist. Ent­stan­den ist das Bild auf dem Spiel­platz am Park an der Heu­tor­straße, Ecke Gar­ten­straße / Große Mau­er. Der Mann ist zwi­schen 20 und 35 Jahre alt und etwa 175 bis 185 cm groß. Er wird als "­dick" be­zeich­net und hat schwar­zes kur­zes Haar. Auf dem Bild ist er be­klei­det mit ei­ner Blue­jeans und ei­nem schwar­zen T-Shirt. Auf dem Rü­cken ist in weißer Auf­schrift das Wort "­Pu­ky" zu er­ken­nen. Auf der Vor­der­seite be­fin­det sich ein ro­tes Em­blem mit der Auf­schrift "­Pu­ky". Ob es sich bei dem Tat­ver­däch­ti­gen um einen Blom­ber­ger han­delt, kann nicht ge­sagt wer­den. Es ist auch mög­lich, dass er aus ei­nem an­gren­zen­den Kreise oder Ge­mein­den stam­men könn­te. Alle Hin­weise im Zu­sam­men­hang mit der ab­ge­bil­de­ten Per­son oder sonst im Zu­sam­men­hang mit die­sem Auf­ruf nimmt die Kripo in Blom­berg un­ter 05235 / 96930 ent­ge­gen.

vom 21.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38A

