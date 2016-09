Eigentümer gesucht

Polizei stellte drei Fahrräder sicher

Kreis Lippe (la). Am Sonn­tag, 7. Au­gust, sind drei Tat­ver­däch­tige bei ei­nem Dieb­stahl in Hei­de­nol­den­dorf er­wi­scht wor­den. Bei ih­nen fand die Po­li­zei drei Fahrrä­der, de­ren Her­kunft un­ge­klärt ist. Die Tat­ver­däch­ti­gen kom­men aus Lage und mach­ten be­züg­lich der Her­kunft der Rä­der wi­der­sprüch­li­che An­ga­ben, so dass die Po­li­zei da­von aus­geht, dass auch sie aus ei­ner Straf­tat stam­men. Die Ta­torte könn­ten so­wohl in Det­mold als auch in Lage oder Um­ge­bung lie­gen. Wer die Rä­der als sein Ei­gen­tum er­kennt oder An­ga­ben zum Be­sit­zer ma­chen kann, wird ge­be­ten sich un­ter der Ruf­num­mer 05231 / 6090 bei der Po­li­zei zu mel­den.

vom 21.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38A

