Inklusion im Blick

Fotowettbewerb für Jung und Alt

Kreis Lippe (la). Die Ar­beits­ge­mein­schaft Freie Wohl­fahrts­ver­bände in Lippe (AGFW) schreibt einen Fo­to­wett­be­werb aus. In den Blick ge­nom­men bzw. ab­ge­lich­tet wird das Thema "Inklu­sion in Lippe ist für mich ..." Bis zum 28. Ok­to­ber sind al­le, die gern fo­to­gra­fie­ren, ein­ge­la­den, sich an dem Wett­be­werb zu be­tei­li­gen und ihre Fo­tos an die Ge­schäfts­stelle der AGFW, AWO Lip­pe, Eli­sa­beth­straße 45 – 47, 32756 Det­mold zu sen­den. Die Schirm­herr­schaft für den Foto-Wett­be­werb hat Land­rat Dr. Axel Leh­mann ü­ber­nom­men.

"­Mit dem Wett­be­werb möch­ten wir alle Be­völ­ke­rungs­grup­pen und Al­ters­grup­pen an­spre­chen. Mit­ma­chen kann je­der und je­de: Men­schen mit Be­ein­träch­ti­gun­gen, An­gehö­ri­ge, Freun­din­nen und Freude von be­hin­der­ten Men­schen, Schul­klas­sen us­w.", sagte der stell­ver­tre­tende AGFW-Vor­sit­zende Die­ter Brin­ker und er­gänz­te: " Wir sind ge­spannt dar­auf, wie und wo Lip­per ge­lin­gen­des Mit­ein­an­der se­hen und mit der Ka­mera fest­hal­ten. Oder wie sie ihre Vor­stel­lung von In­klu­sion in Lippe in Szene set­zen und so sicht­bar ma­chen, wie es sein könnte oder wie sie es sich wün­schen." Die Fo­tos müs­sen als Pa­pier­ab­zug mit Ne­ga­tiv oder Da­ten­trä­ger ein­ge­reicht wer­den. Die Mit­ma­chen­den dür­fen je­weils nur ein Foto ein­sen­den. Aus den Ein­sen­dun­gen wählt eine Jury fünf aus, die mit ei­nem Preis aus­ge­zeich­net wer­den. Zu ge­win­nen gibt es Preise im Ge­samt­wert von 1.000 Eu­ro. Diese wer­den von der Le­bens­hilfe Lem­go, der Le­bens­hilfe Det­mold, der Stif­tung Eben-Ezer, dem Lip­pi­schen Kombi Ser­vice und der AGA ge­stif­tet. Sie be­rei­ten als Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner den Wett­be­werb mit vor. Der Kreis Lippe stellt einen Son­der­preis für Schü­ler- oder Pro­jekt­grup­pen zur Ver­fü­gung. Die Fo­tos wer­den in ei­ner Ver­an­stal­tung zu Be­ginn der Wo­che der In­klu­sion An­fang De­zem­ber 2016 im Kreis­haus vor­ge­stellt. Die Be­ra­tungs­stelle für Men­schen mit Be­hin­de­rung der Le­bens­hilfe Det­mold ü­ber­setzte ge­mein­sam mit der Ar­beits­gruppe für Leichte Spra­che die wich­tigs­ten In­for­ma­tio­nen zum Foto-Wett­be­werb. Alle In­for­ma­tio­nen und die An­mel­dung fin­den Sie im In­ter­net un­ter "ww­w.agfw-lip­pe.­de".

vom 21.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38A

