Soziale Netzwerke

Sicherheit bei Facebook & Co.

Bad Sal­zu­flen. Der Ver­ein für In­for­ma­ti­ons­ver­ar­bei­tung OWL (VI­Va.OWL) führt am Frei­tag, 30. Sep­tem­ber, ab 15.30 Uhr, einen In­for­ma­ti­ons-Work­shop zum Thema "­So­ziale Netz­werke – Funk­tion und Si­cher­heit bei Fa­ce­book, Twit­ter & Co." durch. Wie funk­tio­nie­ren diese Netz­wer­ke, was macht die Fas­zi­na­tion aus, wo lie­gen die Ge­fah­ren?

In die­sem Work­shop be­kom­men die Teil­neh­mer einen Ü­ber­blick ü­ber die wich­tigs­ten und be­kann­tes­ten so­zia­len Netz­wer­ke, wel­che Funk­tio­nen sie bie­ten und wie sie diese nut­zen kön­nen. Sie ler­nen aber auch, wo Ge­fah­ren lau­ern, wie sie ihre ganz per­sön­li­chen Da­ten vor dem Zu­griff Frem­der schüt­zen und wel­che Ein­stel­lun­gen nötig sind, um per­sön­li­che in­time Da­ten nicht welt­weit preis­zu­ge­ben. An­mel­dun­gen kön­nen bis zum 22. Sep­tem­ber te­le­fo­nisch ü­ber (05222) 9604383 oder per E‑­Mail an in­fo@vi­vaow­l.de er­fol­gen.

vom 21.09.2016 | Ausgabe-Nr. 38A

Drucken | Versenden