13 hochkarätige Künstler auf der Bühne – Vorverkauf am 28. September

Au­gust­dorf. Sammy Ta­va­lis ist Voll­blut­komö­di­ant und char­man­ter Plau­de­rer, bril­liert als Ver­wand­lungs­künst­ler, Pan­to­mi­me, Mu­si­ker und Sän­ger – und führt beim Au­gust­dor­fer Va­rieté am Sams­tag, 5. No­vem­ber, ab 20 Uhr als Con­féren­cier durch das Pro­gramm. Wer ihn und zwölf wei­te­re, hoch­karätige Büh­nen­künst­ler aus ganz Deutsch­land, Ita­li­en, Ku­ba, der Schweiz und der Ukraine auf der Bühne der Wi­tex-Halle er­le­ben möch­te, sollte sich am 28. Sep­tem­ber beim Vor­ver­kauf Tickets si­chern.

In den letz­ten Jah­ren im­mer rest­los aus­ver­kauft, ist das Au­gust­dor­fer Va­rieté nicht nur für Va­rieté­lieb­ha­ber zu ei­ner fes­ten Größe im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der ge­wor­den – zahl­rei­che Größen der Szene ga­ben sich hier be­reits die Eh­re. In die­sem Jahr zeigt das "­Duo Gui­di" aus Ita­lien die höchst sel­ten zu se­hende Kunst der "I­ka­ri­schen Spie­le". In die­ser ful­mi­nan­ten Tem­pos­how schleu­dert der lie­gende Ar­tist seine Part­ne­rin mit den Füßen in die Luft, spek­ta­kulär und schwin­del­er­re­gend. Pi­rou­et­ten, Dre­hun­gen und Salti wech­seln sich in ra­scher Folge ab. So­wohl in der Tuch­schau­kel als auch am Luftring zieht die Luft­ar­tis­tin Eli­sa­beth Schmidt mit aus­ge­feil­ter Tech­nik und ei­ner ü­ber­wäl­ti­gen­den Aus­strah­lung das Pu­bli­kum in den Bann. Clau­dius Specht ist ein Aus­nah­me­jong­leur aus der Schweiz, der welt­weit auf­tritt und schon viele Preise ge­won­nen hat. In atem­be­rau­ben­dem Tempo lässt er in tech­ni­scher Per­fek­tion Keu­len und Be­cher förm­lich tan­zen und ü­ber­rascht da­bei noch mit leicht­füßi­gen Pi­rou­et­ten und Sal­tos – und all das im ele­gan­ten An­zug. Eine Kunst der ganz an­de­ren Art prä­sen­tiert der ukrai­ni­sche Künst­ler Oleg Ba­sa­nov: Mit sei­ner Sand- und Licht­ma­le­rei lässt er auf ei­ner großen Lein­wand ver­gäng­li­che Gemälde ent­ste­hen und erzählt mit die­sen Bil­dern Ge­schich­ten, die das Pu­bli­kum im­mer wie­der fas­zi­nie­ren und ver­zau­bern. Ein un­ver­wech­sel­ba­res Ori­gi­nal ist auch der Akro­bat Ro­bert Choin­ka. Ne­ben akro­ba­ti­schen Höchst­leis­tun­gen zeich­net sich seine Num­mer durch ih­ren außer­ge­wöhn­li­chen Cha­rak­ter aus. In der Rolle des ma­cho­haf­ten Me­cha­ni­kers voll­führt er mit an Ar­ro­ganz gren­zen­der Ge­las­sen­heit ein­ar­mige Hand­stände auf ei­nem Rei­fen­sta­pel. Mit dem Ku­ba­ner Le­cu­say Mar­tin kommt ein Meis­ter der klas­si­schen Ma­gie nach Au­gust­dorf. In sei­ner ebenso tem­pe­ra­ment­vol­len wie kon­trast­rei­chen Show reg­net es Stöcke, Schir­me, Tücher und Bäl­le. Und im­mer wie­der fragt man sich, wie er es schafft, all diese Ge­genstände un­be­merkt und ur­plötz­lich her­vor­zu­zau­bern. Bianca Ca­pri prä­sen­tiert eine Luf­t­akro­ba­tik, die bis­her bei kei­ner Dar­bie­tung am Ver­ti­kal­seil zu se­hen war. "­Crazy Flight", das sind vier junge Ukrai­ner, die di­verse Welt- und Eu­ro­pa­meis­ter­ti­tel in der Spor­t­akro­ba­tik er­ran­gen und als eine der bes­ten Akro­ba­tik-Grup­pen welt­weit gel­ten. Und wie im­mer wird es im Vor­pro­gramm Live-Mu­sik ge­ben: Mit Blues und Boo­gie Woo­gie wer­den Die­ter Kropp, ei­ner der bes­ten deut­schen Har­mo­nica-Spie­ler, und die le­gen­dären Boo­gie­b­ro­thers Den­nis und Jan Koeck­stadt an Piano und Schlag­zeug ab 18.45 Uhr die War­te­zeit bis zum Pro­gramm­be­ginn an­ge­nehm ver­kür­zen. Ein Live-Auf­tritt, den man sich nicht ent­ge­hen las­sen soll­te. Ver­an­stal­tungs­ort ist die Wi­tex-Hal­le, die vie­le, viele Hel­fer mit ei­nem schwar­zen Bo­den­be­lag, ei­ner 14 Me­ter brei­ten Büh­ne, rie­si­gen Vor­hän­gen und pro­fes­sio­nel­ler Licht- und Ton­tech­nik für einen Abend zum Va­rieté­thea­ter wer­den las­sen. Von al­len der mehr 1.000 Plätze hat man eine gute Sicht auf die große Büh­ne. Der Vor­ver­kauf fin­det von 17.30 bis 19.30 Uhr im Bür­ger­zen­trum Au­gust­dorf statt. Te­le­fo­nisch kön­nen Kar­ten ab 18.30 Uhr un­ter (05237) 971076 ge­kauft wer­den. Die Preise lie­gen zwi­schen 27 Euro (Par­kett I) und 12 Euro (Block C). Pro Per­son wer­den ma­xi­mal 16 Kar­ten ab­ge­ge­ben. Rest­kar­ten gibt es ü­ber die Ho­me­page "ww­w.­kul­tur­kreis-au­gust­dor­f.­de".

