Hilfe für benachteiligte Kinder

DRK-Benefizveranstaltung brachte 10.000 Euro ein

Det­mold (la). Rund 10.000 Euro brachte eine Be­ne­fiz­ver­an­stal­tung mit ei­ner ame­ri­ka­ni­schen Ver­an­stal­tung und ei­ner Tom­bola ein, die das Rote Kreuz in Ko­ope­ra­tion mit dem DRK-Lan­des­ver­band West­fa­len-Lippe im Det­mol­der Schloss ver­an­stal­tet hat. Der Haupter­lös wird dem DRK-Fonds So­fort­hilfe für be­nach­tei­ligte Kin­der zu­ge­führt.

"Ich freue mich, dass sich so viele Men­schen für die Idee des Ro­ten Kreu­zes be­geis­tern konn­ten und in das Re­si­denz­schloss ge­kom­men sind, um für be­dürf­tige Kin­der zu spen­den", so Nil­gün Ö­zel (Vi­ze­prä­si­den­tin des DRK-Lan­des­ver­ban­des West­fa­len- Lip­pe), die die Be­ne­fiz­ver­an­stal­tung zu­sam­men mit Prin­zes­sin Ma­ria zur Lippe (Vor­sit­zende des DRK-Orts­ver­eins Det­mold) in­iti- iert hat. "­Die ein­ge­wor­bene Spen­den­summe wird nicht nur beim DRK in Det­mold ver­wen­det, son­dern wird Pro­jek­ten im Ge­biet des DRK-Lan­des­ver­ban­des zur Ver­fü­gung ge­stellt. Der Fonds soll be­ste­hen blei­ben und durch wei­tere Be­ne­fiz­ver­an­stal­tun­gen in den nächs­ten Jah­ren im­mer wie­der auf­ge­füllt wer­den." Des­halb werde die Ver­an­stal­tung im Ge­biet des DRK-Lan­des­ver­ban­des West­fa­len-Lippe "wan­dern", so Ö­zel. Ver­stei­gert wur­den un­ter an­de­rem ein Bild der Künst­le­rin Chris­tina Ha­ber­beck, ein Stück Stoff von den "Floa­ting Peer­s" des Künst­lers Chri­sto und eine Kom­mode aus dem Det­mol­der Re­si­denz­schloss. Rund 200 Be­su­cher, dar­un­ter die Vi­ze­prä­si­den­tin des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes Do­nata Frei­frau Schenck zu Schweins­berg, sind zu der Be­ne­fiz­ver­an­stal­tung ge­kom­men, bei der die Rot­kreuzge- schicht­li­che Samm­lung in West­fa­len-Lippe für his­to­risch In­te­res- sierte un­ter an­de­rem Pla­kate des Ro­ten Kreu­zes aus frühe­ren Zei­ten prä­sen­tier­te. Die Schirm­herr­schaft der Ver­an­stal­tung hatte Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl ü­ber­nom­men.

vom 17.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37B

