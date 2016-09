Integrationsprojekt "Rucksack-Kita"

Elternbegleiter mit Fremdsprachenkenntnissen gesucht

Kreis Lippe (la). In neun Kin­der­ta­gesstät­ten gehört die "Ruck­sack-Ki­ta" be­reits fest zum Pro­gramm, im Ja­nuar 2017 sol­len zwei wei­tere Ein­rich­tun­gen hin­zu­kom­men. Das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum des Krei­ses Lippe (KI) sucht für die Durch­führung noch wei­tere El­tern­be­glei­ter.

Das Pro­jekt "Ruck­sack-Ki­ta", wel­ches vom Land NRW ins Le­ben ge­ru­fen wur­de, un­ter­stützt die Sprach­fähig­keit von Kin­dern mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund, in­dem so­wohl die Mut­ter­spra­che als auch Deutsch als Fremd­spra­che ge­för­dert wer­den. Durch die­ses Pro­jekt soll den Kin­dern das Er­ler­nen der deut­schen Spra­che er­leich­tert wer­den. Auch die El­tern der Kin­der sol­len an die­sem Pro­zess be­tei­ligt wer­den – hier­für sol­len die El­tern­be­glei­ter ih­nen mit Rat und Tat zur Seite ste­hen. Bei den wöchent­li­chen Tref­fen wer­den die sie die El­tern un­ter­stüt­zen und ih­nen Tipps und Hil­fe­stel­lun­gen ge­ben, wie sie ihre Kin­der zu Hause op­ti­mal för­dern kön­nen. Außer­dem lei­ten die El­tern­be­glei­ter Grup­pen in den Ki­tas, in de­nen sie die Kennt­nisse der Kin­der so­wohl in der Mut­ter­spra­che als auch in Deutsch als Fremd­spra­che ge­zielt wei­ter­ent­wi­ckeln, und fun­gie­ren so­mit als Ver­mitt­ler zwi­schen Kita und El­tern. Durch das Pro­jekt ge­hen El­tern und Kita außer­dem eine Art "­Bil­dungs- und Er­zie­hungs­part­ner­schaft" ein, die auch die in­ter­kul­tu­relle Öff­nung un­ter­stüt­zen soll. Das KI sucht noch El­tern­be­glei­ter, die min­des­tens eine der fol­gen­den Fremd­spra­chen be­herr­schen: Ara­bisch, Kur­disch, Pol­nisch oder Rus­sisch. Aber auch alle an­de­ren Spra­chen sind will­kom­men. In­ter­es­sierte kön­nen sich bei Mar­git Mo­nika Hahn als El­tern­be­glei­ter be­wer­ben. Sie steht un­ter der Ruf­num­mer (05231) 623720 oder per E-Mail an "­mar­git.hahn@­kreis-lip­pe.­de" auch für Fra­gen und wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Ver­fü­gung.

vom 17.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37B

