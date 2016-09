Radseminar für Senioren

Kreis Lippe (la). Die Ver­kehrs­si­cher­heits­be­ra­tung der lip­pi­schen Po­li­zei bie­tet ein kos­ten­lo­ses Se­mi­nar für Fahr­rad fah­rende Se­nio­ren an. Am Diens­tag, 6. Ok­to­ber, sind noch ei­nige Plätze frei. In­ter­es­sierte Se­nio­ren sind mit ih­ren Fahrrä­dern oder Pe­de­lecs herz­lich ein­ge­la­den. Die Ver­an­stal­tung fin­det in Det­mold im Wald­weg 20-22 (Lie­gen­schaft der Po­li­zei im Jo­han­net­ten­tal) statt. Ma­xi­mal 15 Teil­neh­mer (Ein­gang der An­ru­fe) wer­den nach­mit­tags von 13­bis 16 Uhr ne­ben kur­zer Theo­rie auch kon­krete Hin­weise zum ver­kehrs­si­che­ren Um­gang mit dem Fahr­rad er­fah­ren. Da­nach wer­den auf dem Park­platz der Lie­gen­schaft leichte Fahrü­bun­gen durch­ge­führt und der ver­kehrs­si­chere Um­gang mit dem Zwei­rad trai­niert. Bitte das ei­gene Fahr­rad / Pe­de­lec und den ei­ge­nen Fahr­rad­helm nicht ver­ges­sen! Die Po­li­zei möchte mit die­sem Se­mi­nar die Kom­pe­tenz der Rad­fah­rer im Straßen­ver­kehr för­dern und stär­ken. Die Teil­neh­mer ha­ben so die Mög­lich­keit ihr ei­ge­nes Fahr­ver­hal­ten zu op­ti­mie­ren und er­fah­ren, was sie noch mehr für ihre Si­cher­heit tun kön­nen. Im An­schluss wird ein Er­fah­rungs­aus­tausch die Ver­an­stal­tung ab­run­den. An­mel­dun­gen nimmt die - Di­rek­tion Ver­kehr - der Kreis­po­li­zei­behörde Lippe in der Zeit von 8 bis 15 Uhr un­ter der Ruf­num­mer 05231 / 6094012 (Mon­tag bis Frei­tag) ent­ge­gen. Un­ter die­sem An­schluss gibt es auch wei­tere In­fos zur Ver­an­stal­tung. Wei­tere Se­mi­nare die­ser Art sind im Kreis­ge­biet Lippe ge­plant und wer­den zeit­nah be­kannt ge­ge­ben.

vom 17.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37B

