Kreis Lippe (la). 3,3 Mil­li­ar­den Euro wur­den in den ers­ten sie­ben Mo­na­ten die­ses Jah­res in Lip­pes ver­ar­bei­ten­dem Ge­werbe um­ge­setzt. "Das sind 3,4 Pro­zent mehr als im glei­chen Vor­jah­res­zeit­raum", er­läu­tert Axel Mar­tens, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der IHK Lippe die Da­ten des sta­tis­ti­schen Lan­des­am­tes (IT.N­R­W). Mo­nat­lich mel­den 115 lip­pi­sche Un­ter­neh­men mit 50 und mehr Be­schäf­tig­ten ihre Um­sätze nach Düs­sel­dorf. "­Die lip­pi­sche Wirt­schaft ist weit er­folg­rei­cher als die ge­samt­wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung in Nord­rhein-West­fa­len", er­gänzt Mar­tens. Auf Lan­des­ebene ging der In­dus­trieum­satz um 1,8 Pro­zent zurück. Ak­tu­ell wächst das In­lands­ge­schäft mit ei­nem Plus von 4,5 Pro­zent (NRW -2,1 Pro­zent) weitaus stär­ker als der Ex­port (Lippe + 2,3 Pro­zent; NRW – 1,5 Pro­zent). Die Ex­port­quote nähert sich in Lippe mit 49,4 Pro­zent wei­ter der 50 Pro­zent Mar­ke. Die Zahl der Be­schäf­tig­ten sank leicht auf 24.282 Per­so­nen. Das Um­satz­wachs­tum ist zum einen auf die Ent­wick­lung der Elek­tro­in­dus­trie (+ 8,6 Pro­zent), Lip­pes größter Ein­zel­bran­che, zurück­zu­führen. Zum an­de­ren legte auch die Kunst­st­off­in­dus­trie wei­ter zu. Die an­de­ren Bran­chen muss­ten Rück­gänge ver­kraf­ten.

vom 17.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37B

