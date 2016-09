Von München ins "Lippodrom"

Stimmungsgaranten aus München als musikalische Gäste beim Oktoberfest Lippe

Bad Sal­zu­flen/­Kreis Lippe (no­k). In der bay­ri­schen Lan­des­haupt­stadt fällt an die­sem Wo­chen­ende der Start­schuss zum größten Volks­fest Deutsch­lands. In zwei Wo­chen wer­den bis zu 7 Mil­lio­nen Be­su­cher zum Ok­to­ber­fest auf der Münch­ner The­re­si­en­wiese er­war­tet. Nicht nur Bay­ern ist in Fei­er­lau­ne. Auch in Lippe fie­bert man dem Wies’n-Ex­port ent­ge­gen. Wenn in Mün­chen die die Zelte wie­der ab­ge­baut und der Rum­mel er­lo­schen ist, fin­det die zünf­tige Sause beim Ok­to­ber­fest Lippe im Bad Sal­zu­flen Mes­se­zen­trum seine Fort­set­zung. Längst hat sich das bay­ri­sche Ge­sell­schaftss­pek­ta­kel auch in Lippe eta­bliert. Ne­ben der Hop­fen­kalt­schale (in Tank­wa­gen­men­ge) wird zum Fest am 7. und 8. Ok­to­ber in der Mes­se­halle 21 auch wie­der Stim­mungs­mu­sik aus Bay­ern im­por­tiert. "­Die Ober­bay­ern sind er­neut da­bei und wer­den hier er­neut echte Wies’n-Stim­mung auf­kom­men las­sen", ver­spricht Ka­thrin Drex­hage vom Ver­an­stal­ter­team des Ok­to­ber­fes­tes Lip­pe. Ihre In­stru­mente und Stim­men wer­den nur we­nige Zeit zum Ab­kühlen be­zie­hungs­weise zum Er­ho­len ha­ben, denn zu vor­spielt die Band beim Mün­che­ner Ori­gi­nal im Mar­stall-Fest­zelt.

Eine gute Mu­sik ist das A und O ei­nes Ok­to­ber­fes­tes, aber letzt­lich auch nicht al­les. Ne­ben bay­ri­schen Bier gibt es natür­lich auch wie der bay­ri­sche Schman­kerln wie Le­berkäs, Spieß­bra­ten, Kraut, Bre­zeln und mehr. Wenn dann auch noch wie der die Be­su­cher in Tracht, im Dirndl oder in der Le­der­hose in die Mes­se­halle strö­men, wird sich man­cher echte Bayer wun­dern, welch weite Kreise die Fest­kul­tur aus dem Sü­den der Re­pu­blik in zwi­schen ge­zo­gen hat. Wer sich bis­her noch keine Kar­ten für die blau-weiße Party im "Lip­po­drom" ge­si­chert hat, sollte jetzt schnell han­deln, um beim Kult­fest da­bei zu sein. Ins­be­son­dere für Frei­tag sind Ein­zel­tickets, ganze Tisch­rei­hen, Grup­pen- und Fir­men­an­ge­bote buch­bar. Am Fir­men- und Ver­eins­tag kön­nen Ge­samt­pa­kete (Platz­re­ser­vie­rung, Es­sen und Trin­ken) ge­bucht wer­den. Der Ein­tritt be­trägt an bei den Ver­an­stal­tungs­ta­gen 19 Eu­ro. Ein­lass ist ab 19 Uhr, ge­fei­ert wird von 20 bis 1 Uhr. Kar­ten- und Tischre­ser­vie­run­gen sind bei der Ver­an­stal­ter­fa­mi­lie Stra­temann un­ter der Ticket-Hot­line (05202) 995598 oder per Mail un­ter "­in­fo@stra­temann-ge­traen­ke­han­del.­de" mög­lich.

vom 17.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37B

Drucken | Versenden