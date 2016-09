Partnerschaft ausbauen

Lippische Delegation zu Besuch in Lutsk in der Ukraine

Kreis Lip­pe. Im Rah­men der Part­ner­schafts­ar­beit des Krei­ses Lippe be­suchte eine kleine De­le­ga­tion des Part­ner­schafts­ko­mi­tees des Krei­ses Lip­pe, der Part­ner­schafts­be­auf­tragte und der Ver­wal­tungs­vor­stand Karl-Ei­tel John die neue Part­ner­stadt Lutsk in der Ukrai­ne. Ziel war be­ste­hende Ver­bin­dun­gen aus­zu­bau­en, neue Kon­takte zu knüp­fen, ge­mein­same wei­tere Pro­jekte di­rekt vor Ort zu be­spre­chen und auf den Weg zu brin­gen und die So­li­da­rität der lip­pi­schen Part­ner mit dem von Un­ru­hen be­trof­fe­nen Land zu de­mons­trie­ren.

Der Bür­ger­meis­ter der Stadt Lutsk, My­kola Ro­ma­niuk, be­dankte sich in sei­ner Be­grüßung sehr herz­lich für den Be­such in der Ukraine und wies auf die Wich­tig­keit und die Sym­bol­kraft ei­nes sol­chen Tref­fens hin. Er lud die lip­pi­sche Be­völ­ke­rung ein, Gäste in sei­ner Stadt zu sein. Bei dem kur­zen Auf­ent­halt stan­den Ge­spräche ü­ber ge­mein­same Pro­jekte zwi­schen dem Kreis Lippe und der Stadt Lutsk im Vor­der­grund. Man traf sich u.a. mit der ukrai­ni­schen Ver­tre­te­rin der vom Bun­des­mi­nis­te­rium für wirt­schaft­li­che Zu­sam­men­ar­beit und Ent­wick­lung (BMZ) be­auf­trag­ten In­sti­tu­tion En­ga­ge­ment Glo­bal, die die Mög­lich­kei­ten der För­de­rung von bi­la­te­ra­len Pro­jek­ten zwi­schen deut­schen und ukrai­ni­schen Kom­mu­nen vor­stell­te. An ei­ni­gen Ter­mi­nen nah­men auch die Ver­tre­ter des Ver­eins Brü­cken­schlag Ukraine e.V. un­ter der Lei­tung von Herrn Prof. h.c. Krog aus Bad Sal­zu­flen teil, die sich eben­falls zu Ge­sprächen ü­ber Pro­jekte in Lutsk auf­hiel­ten. Seit nun­mehr ü­ber 25 Jah­ren or­ga­ni­siert die­ser lip­pi­sche Ver­ein Hilf­strans­porte und Aus­tau­sche auf al­len Ebe­nen mit der Stadt Lutsk. Auch so­ziale Pro­jekte wur­den bei dem Auf­ent­halt in der Stadt Lutsk be­sucht. So fand ein Tref­fen mit dem Ver­ein der Wol­hy­ni­en­deut­schen statt, die sich um kon­krete Hilfe für äl­tere Be­woh­ner und um Hilfspro­jekte für Kin­der und Ju­gend­li­che küm­mern. Dort wa­ren die mit­ge­brach­ten ge­brauch­ten Bril­len sehr will­kom­men, weil sich kaum je­mand vom nor­ma­len Ver­dienst eine Brille kau­fen kann. Auch not­wen­dige Me­di­ka­mente sind meis­tens viel zu teuer für äl­tere Men­schen und Fa­mi­li­en. Aus­künfte zur Part­ner­schafts­ar­beit des Krei­ses Lippe er­teilt Bernd-Hein­rich Korte un­ter der Ruf­num­mer (05231) 624560.

vom 17.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37B

