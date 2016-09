Firmenlauf bewegt wieder die Massen

1.400 Starter kommen auf der 5-Kilometer-Strecke ordentlich ins Schwitzen

Horn-Bad Mein­berg (cp). Nor­ma­ler­weise geht es im Bad Mein­ber­ger Kur­park eher gemäch­lich zu. Nicht so am Frei­tag ver­gan­ge­ner Wo­che: 1.400 Mit­ar­bei­ter lip­pi­scher Un­ter­neh­men ver­wan­del­ten die Spa­zier­wege beim 8. Fir­men­lauf der Spar­kasse in eine Renn­strecke.

Ge­schwitzt wurde auf dem Platz rund um den Brun­nen­tem­pel be­reits vor Renn­be­ginn. Das lag zum einen am – von Or­ga­ni­sa­tor Bernd We­ber treff­si­cher pro­phe­zei­ten – her­vor­ra­gen­den Wet­ter, aber auch an Mei­nolf Kro­me: Der Fit­ness­coach des TBC Lemgo brachte die Fir­men­läu­fer mit ge­ziel­ten Auf­wär­mü­bun­gen schon vor dem Start­schuss or­dent­lich in Wal­lung. Schweißfle­cken zeig­ten sich da auch be­reits auf ei­ni­gen der mehr als 100 T-Shirts des Un­ter­neh­mens Phoe­nix Con­tact, das den Preis für die größte Teil­neh­mer­gruppe mit nach Hause neh­men durf­te. Nur zu sechst be­ga­ben sich die als "süße Frücht­chen" und "Erd­beer­pflücker" ver­klei­de­ten Mit­ar­bei­ter der Le­bens­mit­telü­ber­wa­chung des Krei­ses Lippe auf den 5-Ki­lom­ter Rund­kurs. Auch in punkto Schnel­lig­keit muss­ten sie sich an­de­ren Teams ge­schla­gen ge­ben, ern­te­ten aber Lob und zu Recht den Preis für krea­tivste Kostü­mie­rung. In der Team­wer­tung Lau­fen hatte die Mann­schaft von "­Phoe­nix Con­tac­t" mit Chris­tian Die­de­rich, Tim Ha­ge­mei­er, Do­mi­nik Lei­fer und Mar­vin Mül­ler in ei­ner Zeit von 01:15:35 die Nase vorn. Auf Platz 2 lan­dete das Ko­met-Team der Ge­br. Bras­se­ler GmbH mit Ralf Bat­zer, Eu­gen Gies­wein, Chrit­soph Schlichting und Chris­tian Sims (01:20:53) vor der Ec­cle­sia Hol­ding mit Ma­rius Hau­pert, Stef­fen Hin­der, Matt­hias-Hen­rik Sand und Ingo Marc Stolz­mann (01:23:01). In der Team­wer­tung Wal­king konnte sich das Nor­dic Wal­king Zen­trum Staats­bad Mein­berg mit Mi­chael Böh­me, Gün­ter Bra­de, Adri­enne Drun­kemöl­ler und Lutz Köl­ler in 02:19:51 stan­des­gemäß den obers­ten Po­dest­platz si­chern. Knapp ge­schla­gen ge­ben muss­ten sich das Deut­sche Ju­gend­her­bergs­werk mit Heike Beck­mann, Elke Küp­per, Bernd Schwa­be­dis­sen und Tho­mas Schrö­der (02:22:14) und das Kli­ni­kum Lippe mit Hil­de­gard Er­delt, Ba­bette Lü­pertz, Helga Mör­chel und Gun­dula Süll­wold (02:30:17). In der Ein­zel­wer­tung Lau­fen ü­ber­querte Mar­cel Pio­trow­ski (Le­bens­hilfe Det­mold) in 00:16:46 zum drit­ten Mal in Folge als Ers­ter die Ziel­li­nie und ließ Ste­fan Fromme (Stadt­werke Det­mold) und Do­mi­nik Lei­fer (Phoe­nix Con­tact) hin­ter sich. Schnellste Frau war aber­mals Bär­bel Bü­sche­mann (HRK Steu­er­be­ra­ter Lem­go) in 00:20:49 vor Ma­lina Hil­mer (Spar­kasse Pa­der­bron-Det­mold) und Mar­lies Achen­bach (Phoe­nix Con­tac­t). Auch in der Ein­zel­wer­tung Wal­king setzte sich mit Bernd Schwa­be­dis­sen (Deut­sches Ju­gend­her­bergs­werk) in 00:31:15 ein be­kann­tes Ge­sicht durch. Platz 2 und 3 gin­gen an Lutz Köl­ler und Gün­ter Brade (beide Nor­dic Wal­king Zen­trum Staats­bad Mein­ber­g). Bei den Da­men war Heike Beck­mann (Deut­sches Ju­gend­her­bergs­werk) in 00:33:58 am schnells­ten im Ziel. San­dra Ber­ge­mann (Me­diC­lin Rose Kli­nik) und Hil­de­gard Er­delt (Kli­ni­kum Lip­pe) lan­de­ten knapp da­hin­ter. Den Auf­takt hat­ten zu­vor die Schü­ler- und Bam­bini-Läufe ge­macht. An alle Teil­neh­mer, die die Runde um den Kur­park­see dreh­ten, ver­teilte Spon­sor Phoe­nix Con­tact zur Be­loh­nung eine Ur­kunde und kleine Prä­sen­te.

vom 17.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37B

