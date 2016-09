Fernweh und Heimweh

Kreis Lip­pe/­Horn-Bad Mein­berg . Die Evan­ge­li­sche Frau­en­ar­beit in Lippe lädt ein zum Jah­res­fest am Mitt­wo­ch, 21. Sep­tem­ber, um 15.30 Uhr im­Kur­thea­ter Bad Mein­berg. "­Zwi­schen Fern­weh und Heim­weh" ist das Thema – vor­be­rei­tet vom Lei­tungs­kreis und Pfar­re­rin Bri­gitte Fen­ner. Die Be­su­che­rin­nen er­war­tet eine kleine Reise um die ganze Welt. Bir­git Pötzsch wird von ih­ren Er­fah­run­gen in Tan­sa­nia be­rich­ten. Junge Frauen erzählen, warum sie für ein Jahr ins Aus­land möch­ten und die Ka­ba­ret­tis­tin Ulla Jung wird darü­ber fach­sim­peln, ob es zu Hause nicht doch am schöns­ten ist An­nette Wolf sorgt für die Mu­sik und der Eine-Welt-La­den "Ala­va­nyo" für Wa­ren aus al­ler Welt.

vom 17.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37B

