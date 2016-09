Kriegskinder

Vortrag am 28. September

Lem­go. Me­dien und For­schung ha­ben in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu­neh­mend die psy­chi­schen Spät­fol­gen der trau­ma­ti­schen Er­leb­nisse der Kriegs- und Nach­kriegs­ge­ne­ra­tion des Zwei­ten Welt­kriegs wie Flucht und Ver­trei­bung, Bom­ben­ha­gel und Ge­walt in den Mit­tel­punkt gerückt.

Ihre Er­geb­nisse bestäti­gen das Er­le­ben und die Be­ob­ach­tun­gen von psy­chi­schen und psy­cho­so­zia­len Pro­ble­men in der vor­he­ri­gen, aber auch noch in der jet­zi­gen Ge­ne­ra­tion. Die Re­fe­ren­tin Bet­tina von Uechtritz und Stein­kirch wird den Zu­sam­men­hang zwi­schen mög­li­chen psy­cho­so­zia­len Pro­ble­men und den un­ver­ar­bei­te­ten Er­leb­nis­sen – auch der Frau­en, Mäd­chen und der klei­nen Kin­der der da­ma­li­gen Zeit – bis in die nach­fol­gen­den Ge­ne­ra­tio­nen ex­em­pla­risch dar­stel­len. Die­ses Thema hat mitt­ler­weile durch die welt­weit stark zu­neh­men­den Flücht­lings­ströme auch nach Deutsch­land neue Ak­tua­lität be­kom­men – zum Bei­spiel durch die viel­fach trau­ma­ti­sier­ten Men­schen aus Sy­rien und dem Irak. Der Vor­trag am Mitt­wo­ch, 28. Sep­tem­ber, um 20 Uhr fin­det in der Al­ten Ab­tei, Gar­ten­saal, Breite Str. 10, in Lemgo statt. Die Teil­nah­me­ge­bühr be­trägt 6 Eu­ro. Nähere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dun­gen un­ter der Ruf­num­mer (05261) 213-121 oder im In­ter­net un­ter "ww­w.vhs-det­mold-lem­go.­de"

