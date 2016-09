Orientierungshilfen

Über 100 Aussteller bei "Berufe Live"

Kreis Lip­pe. Die Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in Lippe ste­hen am 16. und 17. Sep­tem­ber auf dem Gelände und im Ge­bäude der IHK Lippe im Mit­tel­punkt der Be­rufs­ori­en­tie­rungs­messe "­Be­rufe li­ve". Vor dem Hin­ter­grund des de­mo­gra­fi­schen Wan­dels ver­stär­ken die Un­ter­neh­men in Lippe ihre Bemühun­gen um qua­li­fi­zier­ten Fach­kräf­tenach­wuchs. Hier bie­tet die Aus- und Wei­ter­bil­dungs­messe "­Be­rufe li­ve" eine her­vor­ra­gende Ge­le­gen­heit sich als Un­ter­neh­men mit den an­ge­bo­te­nen Aus­bil­dungs­be­ru­fen zu prä­sen­tie­ren. Mehr als 100 Aus­stel­ler wer­den mit von der Par­tie sein, wenn es darum geht, den Be­su­chern at­trak­tive Be­rufe näher zu brin­gen. Ne­ben Ge­sprächen mit Aus­bil­dern und Per­so­nal­ver­ant­wort­li­chen wird auch die Mög­lich­keit be­ste­hen selbst et­was aus­zu­pro­bie­ren. So­mit bie­tet die Messe eine op­ti­male Chan­ce, sich be­ruf­lich zu ori­en­tie­ren und den ers­ten Schritt in eine er­folg­rei­che be­ruf­li­che Zu­kunft zu tun.

Al­lein im IHK-Be­reich kön­nen in Lippe mehr als 100 Be­rufe er­lernt wer­den. "Wir ap­pel­lie­ren an alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die "­Be­rufe li­ve" zu be­su­chen. Nut­zen Sie die Chan­ce, mit Per­so­nal­ver­ant­wort­li­chen ins Ge­spräch zu kom­men. Viel­leicht fin­den Sie schon an die­sem Wo­chen­ende Ih­ren Traum­be­ruf", be­tont IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Axel Mar­tens. Ne­ben den Stand­be­set­zun­gen der Un­ter­neh­men ste­hen an bei­den Mes­se­ta­gen die Aus- und Wei­ter­bil­dungs­be­ra­ter der IHK Lippe gerne für Fra­gen zur Ver­fü­gung.­Die Messe ist geöff­net am Frei­tag, 16. Sep­tem­ber, von 8 bis 16 Uhr und am Sams­tag, 17. Sep­tem­ber, von 9 bis 15 Uhr geöff­net.Wei­tere In­fos un­ter "ww­w.­det­mol­d.ih­k.­de" oder un­ter Fa­ce­book "­Mehr Aus­Bil­dung ma­chen - mit der IHK Lip­pe".

vom 14.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37A

