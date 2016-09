Blaue Pfeile zeigen, was zählt

4. Detmolder B-Wusst-Woche vom 16. bis 25. September

Det­mold. Wich­tige Dinge und Orte sicht­bar ma­chen – Darum geht es bei der 4. Det­mol­der B-Wusst-Wo­che vom 16. bis 25. Sep­tem­ber. Die Det­mol­der sind auf­ge­ru­fen, mit blauen Pfei­len die Orte in Det­mold zu mar­kie­ren, die für sie zählen. Außer­dem gibt es wie­der zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen, Ak­tio­nen und Work­shops zum Thema Nach­hal­tig­keit und Zu­kunfts­per­spek­ti­ven.

Fried­linde Struck, Ste­fa­nie Öz­men und Ul­rike Le­vri von der Pe­ter-Glä­sel-Stif­tung ha­ben schon ein­mal den An­fang ge­macht: An das leer­ste­hende Finke-Haus an der Ecke Bruch­straße/­Pau­li­nen­straße ha­ben sie einen blauen Pfeil ge­klebt, um zu zei­gen: Die­ser Ort zählt für uns in Det­mold. Aus gu­tem Grund: Im Finke-Haus ist vom 17. bis 23. Sep­tem­ber das Of­fene B-Wusst-Büro un­ter­ge­bracht, in dem je­der In­ter­es­sierte mit Fra­gen und Ideen mit den In­itia­to­ren der B-Wusst-Wo­che ins Ge­spräch kom­men kann. Hier er­hält man auch die blauen Pfei­le. Die Ak­tion "­Was zählt für Dich in Det­mol­d?" wird während der gan­zen Ak­ti­ons­zeit vom 16. bis 25. Sep­tem­ber lau­fen. "Wir möch­ten die Be­woh­ner die­ser Stadt dazu an­re­gen, darü­ber nach­zu­den­ken, wel­che Orte in Det­mold ih­nen be­son­ders wich­tig sin­d", er­klärt Pro­jekt­lei­te­rin Ul­rike Le­vri. Zu der Idee in­spi­riert hat sie die New Yor­ker Ak­tion "yel­lo­war­row". Nun ist also Det­mold dran: Wer mag, wählt einen Ort, der für ihn zählt, mar­kiert ihn sicht­bar mit ei­nem Pfeil − der ü­b­ri­gens nir­gends Scha­den an­rich­tet und leicht wie­der ab­lös­bar ist − und schickt eine Nach­richt mit Foto und ei­ner Be­grün­dung, warum ge­nau die­ser Ort zählt, per E-Mail, Whats­App oder Fa­ce­book an das B-Wusst-Team. Die B-Wusst-Wo­che bie­tet noch mehr Mög­lich­kei­ten zum ge­mein­sa­men Ge­stal­ten. Als In­itia­tive der Pe­ter-Glä­sel-Stif­tung fin­det sie zum vier­ten Mal statt mit dem Ziel, die Le­bens­qua­lität in Det­mold nach­hal­tig und zu­kunfts­ge­wandt zu för­dern. Einen Klas­si­ker der ver­gan­ge­nen Jahre gibt es auch die­ses Mal mit dem "TauschRausch" im Café Cup, bei dem gut er­hal­tene Klei­dungs­stü­cke ge­tauscht wer­den kön­nen. Auch von der "Lei­sen Dis­co" am Markt­platz wird es eine Neu­auf­lage ge­ben: DJ-Mu­sik, ü­ber Kopf­hö­rer emp­fan­gen, lädt am Sams­tag, 17. Sep­tem­ber, um 21 Uhr zum Tan­zen und Ent­span­nen ein, während die An­woh­ner un­ge­stört blei­ben. In der "Blauen Pau­se" an der Lan­gen Straße 87 kann man am Sams­tag von 15.30 bis 17.30 Uhr das ja­pa­ni­sche Stra­te­gie­spiel "­Go" aus­pro­bie­ren. Da die Teil­neh­mer­zahl be­grenzt ist, wird um eine An­mel­dung ge­be­ten un­ter der Ruf­num­mer (05231) 3012484 oder auf "ww­w.­dieblaue­pau­se.­de". Der Os­car no­mi­nierte Film "­Der Scha­mane und die Schlan­ge" lädt ein, auf ganz an­dere Weise ü­ber Kul­tur und Welt­ver­ständ­nis nach­zu­den­ken. Ganz neu da­bei ist in die­sem Jahr der "­Malor­t" in Det­mold. Es wird einen Work­shop zum Ö­ko­lo­gi­schen Im­kern in der Stadt und auf dem Land ge­ben und zahl­rei­che Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tun­gen zu Zu­kunfts­the­men. Um das Bus­fah­ren als um­welt­freund­li­che Al­ter­na­tive wie­der be­lieb­ter zu ma­chen, erzählt Poe­try-Slam­mer Marc Oli­ver Schus­ter auf der Tou­ris­ti­kli­nie 792 von Det­mold nach Bad Pyr­mont Ge­schich­ten zu lip­pi­schen Aus­flug­zie­len. Alle Ver­an­stal­tun­gen ste­hen auf "ww­w.b-wusst.­de". Den Auf­takt bil­det am Frei­tag, 16. Sep­tem­ber, um 18.30 Uhr der Eröff­nungs­abend im ehe­ma­li­gen Mo­de­haus Fin­ke. Der Ein­tritt ist wie bei fast al­len Ver­an­stal­tun­gen frei.

vom 14.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37A

Drucken | Versenden