Nachholtermin

Det­mold. Auf­grund ei­nes in­ter­nen Miss­ver­ständ­nis­ses ha­ben am 13. Au­gust viele in­ter­es­sierte Gäste ver­geb­lich auf die Stadt­führung mit "Fürs­tin Pau­li­ne" ge­war­tet. Die Tou­rist-In­for­ma­tion Lippe & Det­mold bie­tet nun einen Nach­hol­ter­min an. Natür­lich dür­fen alle In­ter­es­sier­ten an die­ser Führung teil­neh­men. Sie be­ginnt am kom­men­den Frei­tag, 16. Sep­tem­ber, um 18 Uhr. Treff­punkt ist vor der Tou­rist-In­for­ma­tion im Rat­haus. Er­wach­sene zah­len 3,50 Eu­ro, Schü­ler 2,50 und Fa­mi­lien 8 Eu­ro.

vom 14.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37A

