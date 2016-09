Buslinie 790

Det­mold. Auf­grund der Bau­ar­bei­ten in der Wo­t­an­straße kön­nen die Busse der Li­nie 790 die Hal­te­stelle Fi­nanz­amt in Rich­tung Has­sel­ter Platz nicht an­fah­ren, Er­satz­hal­te­stel­len be­fin­den sich am Kli­ni­kum und im Ro­sen­tal. In Fahrtrich­tung Lemgo be­dient die Li­nie 790 wei­ter die Hal­te­stelle Fi­nanz­amt.

Für wei­tere In­for­ma­tio­nen ste­hen die Mit­ar­bei­ter der Kom­mu­na­len Ver­kehrs­ge­sell­schaft Lippe (KVG) un­ter der Ruf­num­mer (05261) 6673950 zur Ver­fü­gung.

vom 14.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37A

