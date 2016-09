Mann sein heute

Det­mold. Die Män­ner­be­ra­tungs­stelle "­man-o-mann" ver­an­stal­tet eine Le­sung mit Björn Süf­ke, dem Au­tor von "Män­ner. Er­fin­det. Euch. Neu.". Be­ginn ist am Mon­tag, 19. Sep­tem­ber, um 19.30 Uhr an der Lan­gen Straße 37. Süfke hat sich in meh­re­ren Büchern mit dem Thema Mann­sein in der heu­ti­gen Zeit in un­se­rer Ge­sell­schaft.

"­man-o-mann" star­tet im Ok­to­ber eine neue psy­cho­the­ra­peu­tisch ge­lei­tete Männer­gruppe in Det­mold. An­fra­gen dazu be­ant­wor­ten Frank Mer­kord und An­dreas Haase per E-Mail an "­maen­ner­be­ra­tung@we­b.­de". In­fos auf "ww­w.­man-o-mann.­de".

vom 14.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37A

