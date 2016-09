Blut spenden

Det­mold-Rem­mig­hau­sen. Das Deut­sche Rote Kreuz ruft auf zur Blut­spende am Mon­tag, 19. Sep­tem­ber, von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Grund­schu­le, In der Fried 13.

vom 14.09.2016 | Ausgabe-Nr. 37A

Drucken | Versenden