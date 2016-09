Eine lebens- und liebenswerte Stadtgestaltung erhalten

Rudolf-Günther-Medaille an Andrea und Thomas Freitag verliehen

Bad Sal­zu­flen (dib). Zah­len­mäßig sind von kei­nem Ar­chi­tek­ten mehr Bau­ten in die Denk­mal­liste der Stadt ein­ge­tra­gen, als von Ru­dolf Gün­ther. Ins­ge­samt ge­hen mehr als 300 Neu-, An- und Um­bau­ten im Stadt­ge­biet auf sein Kon­to. Aus die­sem Grund ver­leiht der Hei­mat- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein (HVV) zum Ge­den­ken an die­sen Bau­meis­ter seit 2014 die Ru­dolf-Gün­ther-Me­daille für Ver­dienste um den Er­halt his­to­ri­scher Bau­sub­stanz in der Kur­stadt. In die­sem Jahr an das Ehe­paar An­drea und Tho­mas Frei­tag aus Det­mold, die sich 2014 be­wusst ent­schie­den ha­ben, das Wohn- und Ge­schäfts­haus Am Markt 30 zu er­wer­ben und mit großem En­ga­ge­ment an die auf­wen­dige Fassa­den­re­no­vie­rung ge­gan­gen sind.

"­Mit viel Liebe zum De­tail, Mut zur Farbe und Ver­ständ­nis für das En­sem­ble ha­ben sie ei­nem Kleinod un­se­rer his­to­ri­schen In­nen­stadt zu neuem Glanz ver­hol­fen und einen be­mer­kens­wer­ten Punkt zur Stär­kung der At­trak­ti­vität ge­setz­t", sagte die stell­ver­tre­tende Bür­ger­meis­te­rin Beate Hoff­mann-Hil­de­brand bei der Ü­ber­gabe der Me­daille und der Ur­kun­de. "­Die Me­daille wird nicht nur als Er­in­ne­rung an einen großen Stadt­ge­stal­ter ver­lie­hen, son­dern auch als An­sporn zur Stadt­pflege und als Dank und An­er­ken­nung für be­son­dere Leis­tun­gen an Per­so­nen, die nicht auf an­onym-mo­der­ne, grau in grau ge­hal­tene Zweckar­chi­tek­tur fi­xiert, son­dern be­reit sind, ge­stal­te­risch Wert­vol­les zu schüt­zen, zu pfle­gen und Be­son­de­res se­hens­wert zu ma­chen." Der HVV-Vor­sit­zende Dr. Ste­fan Wie­se­kop­sie­ker führte in sei­ner Lau­da­tio un­ter an­de­rem aus, dass das Wohn- und Ge­schäfts­haus seit Sep­tem­ber 1987 un­ter Denk­mal­schutz steht und da­mit in Bad Sal­zu­flen eine wich­tige Stel­lung ein­nimmt. "­Den Ar­chi­tek­ten Ru­dolf Gün­ther ha­ben wir mit Be­dacht als Na­mens­ge­ber für diese Me­daille aus­ge­wähl­t", so Dr. Wie­se­kop­sie­ker, "weil von ihm die meis­ten Bau­ten, die das Stadt­bild prä­gen, ge­adelt sind. Des­halb ist die­ser Ar­chi­tekt der rich­tige Pate für diese Aus­zeich­nung." Das Dun­kel­grau der Erd­ge­schoßfassa­de, das Hell­grau der Haustür, des Er­kers, der Fens­te­r­ein­fas­sun­gen und der Simse bil­den einen star­ken Kon­trast zu den ro­ten Back­stei­nen im Ober­ge­schoss und da­mit eine wun­der­bar ge­lun­gene Farb­sym­bio­se, die das Haus nicht nur im neuen Glanz er­strah­len, son­dern es auch at­trak­ti­ver er­schei­nen läßt. "Wir ha­ben 2013 lange ü­ber­legt, be­vor wir uns 2014 ganz be­wusst dazu ent­schie­den ha­ben, das Haus zu er­wer­ben und sind jetzt stolz dar­auf, dass wir es ge­tan ha­ben", sagte Tho­mas Frei­tag, der mit sei­ner Frau An­drea al­ler­dings in Det­mold woh­nen bleibt.

